- Carola Rackete, capitanul navei umanitare Sea-Watch, arestata in Italia pentru ca a acostat fortat pentru a-i debarca in cele din urma pe migranti, ar trebui sa fie eliberata, a declarat luni ministrul afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas, informeaza AFP. "Din punctul nostru de vedere, o procedura…

- Carola Rackete, capitanul navei Sea-Watch, arestata pentru ca a acostat cu forta in portul Lampedusa din Sicilia, pentru a debarca migranti, a explicat ca manevra sa nu a fost "un act de violenta, ci doar de nesupunere", intr-o situatie disperata.

- "Asteptam o solutie care, din pacate, nu se profila. De aceea am decis eu insami sa acostez in port", a declarat ea intr-o inregistrare video postata de Sea-Watch pe retelele de socializare.Miercuri, aceasta nemtoaica de 31 de ani, aflata la comanda navei care arboreaza un pavilion olandez…

- Premierul italian Giuseppe Conte l-a acuzat joi pe capitanul unei nave umanitare ca a luat o decizie ''incredibil de grava'' in aceasta saptamana atunci cand a decis sa navigheze in apele teritoriale italiene in pofida unei interdictii in acest sens adoptate de Roma, relateaza Reuters.…

- ”Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur”, a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, de extrema dreapta.

- "I-am scris personal colegului meu olandez: sunt incredul, pentru ca ei nu se intereseaza de nava aflata sub pavilionul lor (...) si care se afla pe mare deja de 11 zile", a notat intr-un comunicat Matteo Salvini, liderul partidului Liga (extrema dreapta) si vicepremier al guvernului italian.…

- Patruzeci si sapte de migranti au fost debarcati duminica seara in Lampedusa, o insula la sud de Sicilia, dupa ce prin ordin judecatoresc nava de salvare la bordul careia acestia se aflau a fost pusa sub sechestru, fapt ce a provocat indignarea ministrului italian de interne Matteo Salvini, informeaza…

- Haosul din Libia creat in urma ofensivei fortelor conduse de maresalul Khalifa Haftara a sporit riscul prezentei teroriste pe ambarcatiunile cu migranti care se indreapta spre Italia, a avertizat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Infiltrarea…