- Nava Sea-Watch a intrat în portul Lampedusa, iar capitanul sau, Carola Rackete, care a forțat blocada din apele teritoriale italiene, a fost arestat, a declarat sâmbata organizația non-guvernamentala pentru AFP."Tocmai a fost arestata", a declarat purtatorul de cuvânt…

- Procurorii italieni au inceput urmarirea penala impotriva capitanului vasului Sea Watch 3, nemțoaica Carola Rackete (31 de ani), transmite Reuters. Este al doilea caz de acest gen, dupa ce Pia Klemp (35 de ani), tot din Germania, a fost pusa sub acuzare pentru ca ar fi ajutat rețelele de traficanți…

- ”Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur”, a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, de extrema dreapta.

- "I-am scris personal colegului meu olandez: sunt incredul, pentru ca ei nu se intereseaza de nava aflata sub pavilionul lor (...) si care se afla pe mare deja de 11 zile", a notat intr-un comunicat Matteo Salvini, liderul partidului Liga (extrema dreapta) si vicepremier al guvernului italian.…

- Patruzeci si sapte de migranti au fost debarcati duminica seara in Lampedusa, o insula la sud de Sicilia, dupa ce prin ordin judecatoresc nava de salvare la bordul careia acestia se aflau a fost pusa sub sechestru, fapt ce a provocat indignarea ministrului italian de interne Matteo Salvini, informeaza…

- Sute de napolitani au impanzit strazile joi, pentru a manifesta impotriva criminalitatii si populismului de extrema dreapta, in contextul in care Noemi, o fetita in varsta de numai 4 ani a fost grav ranita dupa ce un schimb de focuri in stil camorist a izbucnit la inceputul lunii, in plin centru al…