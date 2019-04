Capitalul străin în România și în UE – ponderea valorii adăugate. Observaţii, lecții, socoteli Romania figureaza pe locul patru intre statele membre UE in ceea ce priveste ponderea valorii adaugate in economia nationala a intreprinderilor aflate sub control strain, potrivit unei analize finalizate recent si publicate de Eurostat. Cu un nivel de 44%, ne situam imediat sub podiumul ocupat de Ungaria (51,4%), Slovacia (48,1%) si Luxemburg (44,6%). In spatele nostru si peste cota de 40% se afla Cehia (43,3%) si Irlanda (43,0%), in timp ce media UE se situeaza la 25% iar valorile minime se inregistreaza in Franta (16,4%), Grecia (16,3%), Italia (15,8%) si Cipru (13,4%). Trebuie precizat, insa,… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

