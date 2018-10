Stiri pe aceeasi tema

- Washington Capitals a suferit a doua infrangere consecutiva in Liga nord-americana de hochei. Dupa eșecul usturator in partida cu New York Devils, scor 0-6, deținatoarea Cupei Stanley a fost invinsa pe teren propriu cu 2-4 de Toronto Maple Leafs.

- Meci nebun intr-a doua zi de competiții in Liga Nord-Americana de hochei pe gheața. Pittsburgh Penguins s-au impus in fața formației Washington Capitals cu 7-6 in timp suplimentar, intr-o partida din Conferința de Est ce a opus caștigatoarele Cupei Stanley din ultimii 3 ani.

- A inceput un nou sezon in Liga Nord-Americana de hochei. Noua stagiune a campionatului a debutat cu partida dintre Toronto Maple Leafs și Montreal Canadiens. Gruparea din Toronto s-a impus in overtime cu scorul de 3-2.

- Lider in primele doua runde, FCU Craiova s-a impiedicat data trecuta de FC Pucioasa și a coborat pe trei. Trupa lui Ștefan Stoica incearca sa profite de terenul propriu și sa revina pe primul loc in Liga a III-a, seria ...

- Seattle Storm a cucerit pentru a treia oara titlul de campioana a ligii profesioniste nord-americane de baschet feminin. Trupa condusa de Dan Hughes a invins cu 98-82 formatia Washington Mystics si s-a impus cu 3-0 la general.

- Nevoia reinnoirii generatiilor implicate in agricultura si a transferului echitabil al activitatii agricole au fost dezbatute cu ocazia celei de a treia Conferinte Regionale dedicata dezbaterii subiectelor privind implementarea eficienta a Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 ndash; 2020,…

- Brighton, la care Florin Andone nu este refacut, a reușit duminica al treilea succes la rand acasa contra lui Man. United in Premier, scor 3-2. Trupa lui Mourinho, cu o defensiva ingrozitoare, a incasat 2 goluri in interval de 143 de secunde, fiind obligați la o cursa de urmarire. Romelu Lukaku a redus…

- Cupa Romaniei / FC Vulturesti – Unirea Mircesti 0-5 MAI BUNI… FC Vulturesti a fost eliminata inca din primul tur al Cupei Romaniei la fotbal. Trupa primarului Costica Anton nu a facut fata presiunii din meciul cu Unirea Mircesti, vulturestenii fiind depasiti categoric de mult mai experimentata echipa…