- Indicele care include si dividendele acordate de companiile din BET, BET-TR, a depasit pentru prima data in istorie pragul de 14.000 de puncte si a crescut cu aproape 30% de la inceputul anului, arata sursa citata. 'Piata de capital locala a crescut puternic in prima jumatate a anului, in principal,…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a coborat cu 0,8% in aceasta saptamana, la 169,3 miliarde de lei, insa valoarea tranzactiilor a urcat cu aproape 14% fata de saptamana precedenta, ajungand la 173,09 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB.…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a depasit 170 de miliarde de lei in aceasta saptamana, chiar daca valoarea tranzactiilor s-a diminuat aproape la jumatate fata de saptamana precedenta, ajungand la 152,24 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB.…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat o crestere cu 6,3% in perioada 24-28 iunie 2019,comparativ cu saptamana precedenta, ajungand la 245,28 milioane de lei, in timp ce pe sistemul alternativ de tranzactionare (AeRO) s-a inregistrat…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat usor cu 6,3% in perioada 17-21 iunie 2019, pana la 240,34 milioane de lei, fata de saptamana precedenta, insa in perioada analizata s-au desfasurat doar patru sedinte de tranzactionare, potrivit…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut de aproape trei ori in perioada 27 - 31 mai 2019, fata de saptamana precedenta, totalizand 466,051 milioane de lei, potrivit statisticilor publicate de BVB. In aceasta saptamana, s-au realizat…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti a depasit la finalul primelor patru luni ale anului in curs 20,1 miliarde euro, comparativ cu 18,1 miliarde euro la finalul anului trecut, ceea ce inseamna un avans de 11%, potrivit raportului lunar (aprilie) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).