- Capitalizarea companiilor de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un recul de 13% fata de 2017, pana la 142,98 miliarde de lei, scrie Agerpres. Toată scăderea a fost consemnată în decembrie, după ce Guvernul a anunţat noile…

- Bursa de Valori București a incheiat anul in scadere, cu 4,8% mai puțin fața de valoarea indicilor inregistrați in ultima zi a anului 2017. Deprecierea a fost continua din 19 decembrie, cand s-a atins nivelul minim in urma declarațiilor ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici legate de ”taxa pe lacomie”…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe majoritatea indicilor ultima sedinta de tranzactionare a anului, iar rulajul s-a situat la 19,3 milioane de lei, echivalentul a 4,14 milioane de euro.Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat…

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in aceasta saptamana cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va adopta o serie de masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor bancare si plafonarea pretului…

- Cele mai mari scaderi erau consemnate la Banca Transilvania (-19,91- ), BRD-GSG (-16,62-) si TMK Artrom (-15-). Cresteri consemnau titlurile Amonil (plus 3,85-) si Electromagnetica (plus 2,05-. Valoarea cea mai mare a tranzactiilor a fost inregistrata in cazul actiunilor Banca Transilvania, de 169,8…

- Valoarea tranzactionata pe piata principala a BVB a crescut in octombrie fata de septembrie pentru toate tipurile de instrumente financiare deja emise, atat luand in calcul volumele din piata regular (care functioneaza pe baza de ordine de tranzactionare si nu pe baza de negociere), cat si volumele…