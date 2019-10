Capitalizarea CEC, decisă de Comisia Europeană săptămâna viitoare. Eugen Teodorovici: Aşteptăm mesajul lor "Comisia Europeana ne va comunica miercuri decizia sa, sper, pozitiva, ca putem face capitalizarea CEC-ului. Inseamna, din punctul meu de vedere, o mandrie pentru orice guvern, ar fi super ok o astfel de masura. 940 de milioane de lei au fost sprijinul din acest an pentru aceasta capitalizare. Si daca totul este bine, saptamana viitoare sau in primele zile ale urmatoarei saptamani, putem face aceasta capitalizare a CEC-ului", a declarat, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, conform Agerpres. Se asteapta raspuns si de la BNR Se asteapta raspuns si de la BNR De asemenea, a precizat el, asteapta un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Noi ne uitam la impactul in piata rezultat de pe urma fuziunilor. Aici avem legea care spune ca noi decidem daca o fuziune este permisa sau nu si o putem bloca daca noi consideram ca impactul in piata este negativ, daca entitatea rezultata de pe urma fuziunii in piata ar fi prea mare si ar distorsiona…

- La aproape 30 de ani de la caderea zidului Berlinului, moment considerat definitoriu pentru caderea blocului comunist in Europa, Financial Times face o analiza a situației din principalele țari est-europene. Autorul analizei, Tony Barber, incearca sa faca o radiografie a situației actuale și sa arate…

- Comentariul ei vine in contextul unei declaratii facute de candidatul Belgiei pentru postul de comisar european in timpul audierii de miercuri din cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului European. Didier Reynders, comisarul desemnat al Belgiei pentru Justitie, a afirmat ca prin noul mecanism…

- „Viitorul nu apartine globalistilor.” Am ajuns sa citam din Donald Trump. Presedintele SUA, considerat cel mai puternic om din lume, nu vorbeste pentru prima oara despre sfarsitul globalizarii. Este o idee mai veche, dar oricat de puternic ar fi presedintele celei mai puternice tari din lume se pare…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Giurgiu, cu ocazia lansarii campaniei nationale anticontrabanda, ca de la 1 ianuarie 2020 va intra in vigoare un proiect al trasabilitatii produselor din tutun, ceea ce inseamna ca parcursul fiecarui produs va putea fi urmarit…

- "Investitia propusa este de aproximativ 20 de milioane euro, iar proiectul va concura cu investitii similare din Oradea, Ungaria sau Austria si foarte putine din Romania. Avem 3,2 hectare, este vorba vechiului strand, vechea sala de sport, terenul de atletism, vechiul teren de fotbal si terenurile…

- Consiliul Concurenței analizeaza preluarea Bancii Romanești de catre Eximbank, deținuta de stat Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care Banca de Export Import a Romaniei (EximBank) va prelua Banca Romaneasca, prin achizitionarea a 99,28% din capitalul social al acesteia, informeaza marti…

- Proiectul de ordonanta privind capitalul negativ din companiile din Romania este in lucru si va fi definitivat in urmatoarele zile, astfel incat sa poata fi emis la finalul lunii august, a declarat luni, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici."Pot sa va spun…