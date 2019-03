Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat cu 1,7% in aceasta saptamana, totalizand 154,05 miliarde de lei, fiind in continuare sub valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand depasea 165 de miliarde de lei informeaza…

- Societatea Electrica a afisat un profit net consolidat in valoare de 230 milioane de lei, in crestere cu 34,3% fata de anul 2017, potrivit rezultatelor preliminare neauditate la 31 decembrie 2018, transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie Agerpres. Profitul net individual (preliminar…

Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 18,61 milioane de lei (3,91 milioane euro), potrivit agerpres.ro.

- Bursa de la București a recuperat joi cate ceva din scaderile inregistrate de la inceputul anului, indicele BET aratand un plus de 1,52%, la 7.184, 84 puncte; valoarea tranzacțiilor a fost la jumatate fața de media anului, de 25 milioane lei (5,34 milioane euro), potrivit mediafax. Capitalizarea…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au urcat in decembrie cu 1,64%, la 33,065 miliarde de euro, comparativ cu nivelul consemnat la finalul lunii noiembrie, se arata intr-un comunicat al institutiei transmis, joi, AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 1,640 miliarde de…

- Actiunile au fost suspendate de la tranzactionare miercuri, inainte de anunt, iar ulterior au scazut cu aproape 8-, influentand negativ bursele. Titlurile si-au revenit ulterior, fiind in stagnare. In ultimele trei luni, actiunile Apple au scazut cu 31,1-, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 14,3-.…

- Capitalizarea companiilor de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un recul de 13% fata de 2017, pana la 142,98 miliarde de lei, scrie Agerpres. Toată scăderea a fost consemnată în decembrie, după ce Guvernul a anunţat noile…

