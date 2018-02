Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon continua declarațiile anti-unire. Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, spune președintele moldovean prorus Igor Dodon. Declarația a fost facuta la postul de televiziune NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV....

- „Indexul de Incredere Macroeconomica inglobeaza perceptiile despre conditiile generale pentru afaceri, despre cum este sa fii angajat in Romania si despre cum vor evolua veniturile si averile personale in urmatoarele 12 luni”, precizeaza autorii studiului. Increderea antreprenorilor si executivilor…

- Oamenii de știința au stabilit, in urma unui studiu complex, ca durata unei difera de locul in care te afli. Astfel, ei au concluzionat: La calculator: 15 minute In pat: 30 minute Sub duș: 35 minute La film: 45 minute Cand mananci: 60 minute La școala: 80 minute La serviciu : 100 minute […]

- Carl Jung, un psihoterapeut care si-a dedicat activitatea studierii arhetipurilor si subconstientului colectiv, a concluzionat ca prin vise deschidem poarta care desparte constientul de lumea spiritelor. De asemenea, un studiu realizat in Kyoto, Japonia, a scos la iveala faptul ca oamenii urmaresc…

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a declarat, joi seara, la Realitatea TV ca informațiile despre posibila colaborare a jurnalistului Catalin Tolontan cu Securitatea creeaza o situație neplacuta pentru mass-media

- Visele aduna frinturi de realitate și informații recente cu amintiri foarte vechi, ne arata in prim plan o mulțime de detalii pe care le-am ignorat, iar cind ne pun fața in fața cu diverse persoane, fie ele cunoscute sau nu, misterul mesajelor lor se adincește. Sentimentul este cu atit mai frustrant…

- Sute de persoane au manifestat, sambata, la Berna, fata de venirea presedintelui american Donald Trump la Forumul de la Davos, relateaza AFP, conform news.ro.Cu bannere pe care scria: "Eat the rich", "Fight WEF, Trump, Capitalism", manifestantii au protestat si fata de organizarea forumului…

- Exista ani care ne sunt benefici și ani care nu sunt tocmai favorbabili pentru noi. Tocmai de aceea, in 2018 planetele nu par sa fie de partea acestor 3 semne zodiacale. Dar asta este doar o chestie de percepție. De fapt, atunci cand universul pare sa conspire impotriva ta, incearca doar sa te invețe…

- Alexandru Boc a vorbit despre Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB, și a dezvaluit ca acesta muncește din greu pentru a pe care il vede un fotbalist de valoare. "Gigi Becali e convins ca Alibec nu poate sa-și revina decat la Steaua, e convins ca in aceasta perioada de pregatire din iarna o sa-și…

- Prima imagine cu fostul soț al Danei Grecu și iubita lui a fost postata pe contul de socializare, chiar de femeia care l-a cucerit definitiv pe Bogdan Grecu. Bruneta a avut prima reacție. Ioana este in culmea fericirii și a marturisit public acest lucru. „Cand visurile noastre devin realitate dupa…

- Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Shenzen dupa ce a invins-o pe Ying-Ying Duan, locul 91 WTA, scor 3-6, 6-1, 6-2. (Detalii AICI) Victoria Simonei și calificarea in sferturi inseamna foarte mult pentru jucatoarea noastra, care este sigura ca la Australian Open, primul…

- Ultimele zile ale anului 2017 inseamna și premise pentru noi inceputuri in 2018. Sunt multe exemple la indemana, iar unul dintre ele este legat de fondurile europene și de colaborarile transfrontaliere. Este de notoritate in randul administrațiilor și nu numai faptul ca partea de frontiera externa a…

- Plata in același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.…

- Spre deosebire de alti ani, s ar parea ca 2017 a fost anul unor mari rezolutii pentru foarte multi crestini. Ar putea sa insemne, oare, ca ne intoarcem cu fata catre mai bine Intotdeauna directia omului este catre bine. Dar din punctul lui de vedere. Adica revolutia aceasta a binelui porneste de la…

- Se apropie Craciunul și este una dintre cele mai frumoase și sfinte sarbatori de peste an. Craciunul inseamna, pentru mulți dintre noi, impodobirea bradului, inseamna cadouri și mese imbelșugate luate in sanul familiei, inseamna bucuria de a te revedea cu cei dragi. Exista, insa și oameni care nu iși…

- Industria s-a confruntat in luna noiembrie cu o combinatie de factori care prefigureaza o evolutie incerta, in timp ce exportatorii raporteaza o crestere a comenzilor pentru export, potrivit Barometrului Industrial realizat de IRSOP si SNSPA. "Cresterea a ramas pe loc. Persista ingrijorarile…

- Magistrati care au participat aseara la protestele de la Palatul de Justitie din Bucuresti au explicat ca au ales sa faca acest gest pentru ca magistratii sa fie lasati sa isi faca treaba nestingheriti. „Nu au nicio legatura cu politicul, absolut nicio legatura cu politicul”, a explicat unul dintre…

- Procurorul Alexandra Lancrajan, cea care ancheteaza dosarul Tel Drum, in care este implicat Liviu Dragnea, vine cu o noua poveste cu talc prin care incearca sa evidențieze care vor fi efectele devastatoare ale modificarii Codului Penal. Citește și: Procuroarea `lui Dragnea` iese din nou la…

- Acum treisprezece ani, cel de al patrulea si ultimul rege al Romaniei a lamurit concis de ce a acceptat sa participe la unele evenimente la care prezenta sa ar fi fost "de neconceput in anii din urma ".

- Romanian Business Leaders (RBL) urmarește cu atenție derularea procesului legislativ de modificare a legilor justiției și iși exprima dezacordul profund cu graba și modul in care legi organice, care stau la temelia bunei funcționari a sistemului judiciar și a statului de drept, sunt votate in Parlamentul…

- '''Campionii Romaniei' este un proiect prin care dorim sa dam incredere romanilor. Sa nu uitam ca sportul este cel mai bun ambasador pe care il avem. Sportul este liantul intre popoare și cred ca este expresia celor mai inalte calitați umane. Și am demonstrat ca prin sport putem fi primii in lume.…

- Incurcaturi matinale cu Andreea Marinescu de la Știrile PRO TV. Prezentatoarea care imparte pupitrul cu Mihai Dedu și face “de serviciu” prin rotație cu o alta blonda frumoasa, Lavinia Petrea, ne-a povestit cum a ajuns in sediul televiziunii cu doua ore și jumatate mai devreme, iar altadata, cu spatele…

- "Niciun reprezentant al PNL nu va mai participa la nicio dezbatere publica si la nicio emisiune la care va participa acest individ (Serban Nicolae - n.r)", a spus Ludovic Orban. El a adaugat ca, la Senat, liberalii vor cere sanctionarea acestuia. "Nu poate fi acceptat acest mod…

- "In cazul in care conducerea PSD nu il da afara nici acum pe Serban Nicolae din partid, inseamna ca isi asuma public grobianismul, mojicia, agresivitatea si nesimtirea lui. Inseamna ca aproba comportamentul lui deviant si ca accepta ca Serban Nicolae este reprezentativ pentru PSD. Ceea ce inseamna ca…

- Devenii intra in top 3 romanesc la suprafata de spatiu comercial ce revine pe cap de locuitor. “REPLICA” a facut un calcul simplu: a impartit suprafata totala a supermaket-urilor din oras (cu o toleranța rezonabila) la numarul de locuitori ai Devei. S-a considerat doar suprafata halei de vanzare…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean Marius Budai a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma adoptarii legii prevenirii de catre Camera Deputaților, for decizional pentru acest proiect, incepe o noua etapa a relaționarii statului in relația cu oamenii de afaceri din țara noastra,…

- 1 Decembrie inseamna "solidaritate", este ziua in care "suntem chemați sa aratam ca avem ințelepciunea de a alege bucuria unei zile de sarbatoare și nu patima sau resentimentele", a afirmat, vineri, ministrul de Interne, Carmen Dan, in mesajul cu prilejul Zilei Naționale. …

- De la 1 Decembrie, cetațenii români vor putea calatori în Canada fara vize, pentru șederi de maxim 6 luni în scop turistic. Masura vizeaza inclusiv vizitele pentru vizitarea familiei/cunoștințelor sau pentru prospectarea oportunitaților de afaceri, pe baza oricarui pașaport românesc…

- Situația în care se afla astazi Republica Moldova cere o poziție clara vizavi de doctrina social-politica care trebuie promovata în tara, pentru a asigura o înțelegere clara privind dezvoltarea de mai departe a statului. A elimina geopolitica din Republica Moldova înseamna…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, in plenul Parlamentului, ca o motiune de cenzura este un drept constitutional, precizand insa ca PNL a transformat acest drept legitim intr-o "oportunitate de a fi populisti, demagogi, de a face un spectacol bazat pe un scenariu rupt total de realitate". "Apreciez…

- Cu ce se mai lauda Gigi Becali. ”Eram olimpic a matematica. Imi dadea 10 doar mie”. La postul Pro X, patronul FCSB: ”Era o profesoara de matematica și imi dadea 10 doar mie. Dadea probleme suplimentare pentru nota 10 și doar eu le faceam. Bine, nu aveam media 10, dar aveam note de 10. Eram olimpic la…

- "Poate se lamureste si dl Tillerson si poate si Ambasada Americii cu aceasta mare furtuna intr-un pahar cu apa (lipsa cvorumului de marti - n.r.). Noua ne-a spus joi seara, la Caras, dl Badalau, presedintele executiv al partidului si vicepresedinte al Senatului, ca membri ai Comisiei de aparare de…

- Sigur, copilul a fost sincer. Mi-a spus simplu ca nu are sens sa sufar degeaba, doar ne vedem, ne auzim, nu este nimic rau in faptul ca el pleaca. Oricum, trei saptamani cat a stat in tara nu a facut altceva decat selfie-uri cu orice prindea, de la gaini, porci sau gutuiul din gradina pana…

- In cadrul sedintei Comitetului Executiv al PSD, ce a avut loc vineri in statiunea de pe Cerna, s-a facut o analiza a celor mai importante masuri de guvernare dar si una a situatiei tensionate existenta in Romania la ora actuala. Din declaratiile liderului PSD, Liviu Dragnea, in cadrul CEx…

- Intrebat de ce este esential ca un stat sa nu fie dominat de coruptie, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat: "Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este foarte puternic si apreciem mult colaborarea noastra, ca parteneri si ca aliati. Ceea ce isi doresc SUA este o Romanie si…

- Marcel Toader trece, in aceasta perioada, prin momente cat se poate de dificile. Aflat in mijlocul unui proces de divorț care pare sa fie cu mult, mult mai chinuitor decat iși putea imagina careva, Marcel iși face totuși timp pentru fiul sau.

- Omul care a pus pe picioare singura fabrica de bere artizanala din Iași ne-a spus cum a reușit sa transforme in realitate acest vis curajos. Capra Noastra este un brand foarte tanar, dar Ionel Pasarica, proprietarul fabricii de bere artizanala, are incredere ca va transforma totul intr-o afacere de…

- De regula cutremurul simbolizeaza o destabilizare majora in viata unei persoane. Poate avea legatura cu teama de a pierde pe cineva drag sau cu o nesiguranta legata de pozitia ocupata la locul de munca. Un vis in care apare un cutremur te poate avertiza cu privire la anumite schimbari bruste…

- In avanpremiera Ploiești Jazz Festival, organizat de Filarmonica Paul Constantinescu, va fi susținut un concert special, in showroom-ul BMW Proleasing Motors. Evenimentul cultural inedit poarta numele de Proleasing Jazz Xp3rience, intrucat in cadrul lui, in premiera pentru orașul Ploiești, va fi prezentat…

- Daniel Hulubei “Managementul inseamna, in ultima instanța, inlocuirea mușchilor și a forței cu puterea gandului, a obiceiurilor și a superstiților cu cooperarea. Inseamna ca raspunderea inlocuiește obediența fața de manageri și ca autoritatea performanței ia locul autoritații funcției” – Peter Drucker.…

- 1. Modul in care abordeaza subiectele intr-o conversație. specialiștii spun ca un barbat care trece repede de la un subiect la altul nu se pot concentra suficient pe ceva și de aici și stangacia in dormitor. Un semn clar ca partenerul tau este un barbat in adevaratul sens al cuvantului…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a declarat, ieri, ca in viitor vor primi finanțare și premiere doar federațiile care fac performanța, precizand ca proiectul de prioritizare a asociațiilor sportive va fi supus unei dezbateri. „Am schimbat și ceva norme, pentru a vedea clar ce inseamna…

- Black Friday 2017. Piata locala a devenit mai educata in ultimii ani, in contextul in care clientii au invatat ca pot face achizitii in luna noiembrie cu preturi reduse, considera un fondator al GpeC, Andrei Radu. "Black Friday este o sarbatoare importanta si deja putem sa spunem ca piata…