Capitala va fi sub COD PORTOCALIU de ninsori (HARTA) A nins deja, in ultimele ore, in Bucuresti si, din cate transmit miercuri la amiaza meteorologii, sunt mari sanse sa mai apara astfel de precipitatii specifice sezonului de iarna – indeosebi in cursul zilei de joi, chiar daca suntem pe final de martie. Situatia care se anunta in Capitala, din punct de vedere al vremii, nu […] Capitala va fi sub COD PORTOCALIU de ninsori (HARTA) is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 15 judete si Capitala, incepand de joi seara pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- Greul abia urmeaza, avertizeaza meteorologii, care au emis, pentru urmatoarele zile, noi alerte de vreme rea, culminand cu un cod portocaliu ce va fi instituit joi seara și care va viza treime din țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara, scrie ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- Copiii de gradinita si elevii din Capitala nu vor merge la cursuri vineri. Totul, din cauza vremii rele prognozate pentru ziua respectiva. Asadar, gradinitele, scolile si liceele din Bucuresti vor fi inchise pe 23 martie. O decizie in acest sens a fost luata in cursul zilei de marti la nivelul Primariei…

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius.

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- Finalul de saptamana aduce vesti rele despre vreme. Dupa ce in ultimele zeci de ore a fost frumoasa, ca de primavara, in mai multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti, vremea pare sa lase din nou loc iernii pe care o credeam depasita, uitandu-ne la data din calendar. Realitatea nu pare sa tina cont…

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea. Vicecampioana la masculin a pierdut cu 28-24 pe terenul echipei Potaissa Turda, intr-un…

- In ultimele sase luni, autoritatile locale din Bucuresti s-au intrecut in anunturi in ceea ce priveste constructia de spitale, astfel incat pe harta unitatilor spitalicesti din Bucuresti s-au adaugat patru spitale noi, deocamdata, doar pe hartie. Si SRI vrea sa construiasca o unitate medicala.

- Vremea in București pe 2 martie 2018. Capitala se afla sub avertizare cod portocaliu de ger, pana la ora 11:00. Valul de frig va persista și se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Vremea in București pe 2 martie 2018. Deși valorile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari meteo cod galben si cod portocaliu de ninsori consistente si ger. Capitala si mai multe judete din tara vor fi afectate de noul val de racire accentuata a vremii.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- Chiar daca se apropie luna lui Martisor, iarna pare mai decisa ca oricand sa-si arate coltii. Meteorologii au prelungit valabilitatea avertizarilor de vreme rea, pana vineri seara. Si au emis o prognoza speciala si pentru Bucuresti. Astfel ca, locuitorii Capitalei afla din timp la ce sa se astepte din…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00.

- Primarul Capitalei a anuntat, in urma cu doar cateva clipe, ca scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana, pe fondul avertizarilor meteo. Gabriela Firea a precizat, inainte de a transmite ce s-a hotarat in privinta suspendarii cursurilor in Capitala, in afara zilelor de luni si marti, ca s-a…

- Din cauza codului portocaliu de vreme severa primarul municipiului Bucuresti a decis ca in Capitala scolile sa fie inchise toata saptamana. Aceeasi decizie ar putea fi luata cel mai probabil si pentru scolile din judetul Constanta. ...

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de intensificari ale vantului și ninsori, pentru județele Gorj, Hunedoara și Caraș Severin, valabila pana la ora 18:00. In județul Gorj, in zona de munte, pana la ora 18:00, vor fi intensificari ale vantului care la rafala vor atinge 90-100 km/h viscolind…

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.

- VREMEA BUCURESTI. Grosimea stratului de zapada nu va fi uniforma si se va situa in general intre 15 si 30 cm. Temperatura maxima va fi de -8 grade, iar cea minima de -12...-10 grade, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 - 27 februarie ora 08:00. Valul de frig se va intensifica, va fi ger…

- Din aceasta dimineata, 26 februarie, si pana joi va fi ger in toata tara. Potrivit ANM, Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla sub alerta cod portocaliu de ninsori abundente si...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si vant puternic, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala, relateaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari…

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Caz de o violenta extrema in Bucuresti. Anchetatorilor le revine misiunea de a stabili ce anume s-a intamplat intr-un bloc din Capitala, unde au avut loc doua crime. In prima faza, s-a aflat ca un barbat in varsta de 64 de ani si-a dat ultima suflare in scara unui imobil din sectorul 3, dupa ce […]…

- Vestile rele despre verem nu par sa conteneasca. Pe langa faptul ca se anunta cateva zile cu temperaturi foarte scazute, meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de ninsori, una dintre ele – COD PORTOCALIU – vizand Bucurestiul si alte judete din sud. In prima faza, specialistii de la Administratia…

- In data de 20 februarie 2018, la nivel național sunt inregistrate 30.224 locuri de munca, potrivit evidențelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), realizate pe baza datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.813,…

- Echipele de interventie au fost chemate de urgenta, marti dimineata, in ajutorul unui barbat care a cazut in apa raului ce strabate Capitala. S-a intamplat in zona Splaiul Unirii, mai exact a podului Timpuri Noi. Situatia a impus in prima faza interventia scafandrilor, care au reusit sa il aduca la…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- Actualul ministru al Sanatatii a salvat, miercuri, viata unui pasager care se intorcea in Capitala cu cursa aeriana Oradea – Bucuresti. Unui barbat de 42 de ani care calatorea in acelasi avion cu Florian Bodog i s-a facut brusc rau. A inceput sa dea semne de sufocare si a devenit cianotic, situatie…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- O noua avertizare meteo emisa de ANM instituie cod portocaliu de vant, ninsori și viscol pentru mai multe regiuni din țara, iar pentru altele prelungește codul galben existent pana joi seara.

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- ♦ Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image detine doar in Bucuresti 430 dintre cele aproape 600 de unitati, acoperind astfel toate cartierele dormitor, zonele de birouri si chiar si dezvoltarile rezidentiale noi ♦ Retailerul care a devenit cel mai important chirias de la parterul…

- Fostul sef al Guvernului, actualmente edil al Clujului, se afla la momentul de fata in CApitala, mai exact la sediul din Bucuresti al DIICOT-ului. Emil Boc a ajuns in aceasta dimineata in fata procurorilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate pentru a da declaratii, in calitate de martor,…

- Ca in fiecare an, pe 21 decembrie, marcam inceputul Revolutiei in Capitala. Si ne amintim de manifestatia din Bucuresti, de marea de oameni, de ce s-a strigat, de valul de emotie creat. Dar, mai presus de orice, de oamenii care au pierit in decembrie ’89. La evenimentele din 1989 a facut referire, joi…