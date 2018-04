Stiri pe aceeasi tema

- Apartamentele au continuat sa se scumpeasca ușor, in luna martie, orașele in care s-au inregistrat cele mai mari creșteri de prețuri fiind Timișoara, Cluj-Napoca și București. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat de vânzătorii de apartamente a ajuns la 1.200 euro…

- Pretul mediu solicitat pentru locuintele vechi, cat si pentru cele noi, a ajuns in luna martie la 1.200 de euro mp util, cu 0,3% mai mult decat la finele lunii trecute, cand se situa la o medie de 1.197 de euro pe metru patrat, cele mai mari cresteri fiind in Timisoara, Cluj-Napoca si Bucuresti.

- Capacitatea de transport va fi adaptata in minivacanta Sarbatorilor Pascale la nivelul intregii retele feroviare, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special la trenurile spre cele mai solicitate destinatii – Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara,…

- Potrivit rezultatelor unei analize Vola.ro, numarul biletelor de avion cu destinatia finala Romania a inregistrat o crestere cu 31% in 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere releva faptul ca multi dintre romanii care locuiesc in strainatate (fie studenti, fie romani care…

- „Orase precum Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi se vor dezvolta foarte mult pentru ca acestea vor atrage oameni in companiile nou-infiintate. Vor ajunge sa atraga chiar mai mult decat Bucurestiul, sunt viitoarele orase-magnet ale Romaniei. Sunt premise si pentru evolutia Brasovului, mai ales in contextul…

- PwC Romania lanseaza campania de recrutare de juniori (studenti, proaspat absolventi, dar si persoane cu 1-2 ani de experienta) pentru birourile sale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau. Cei aproximativ 150 de noi colegi se vor alatura din toamna echipelor de audit si taxe.

- Compania Tarom a lansat oficial, duminica, zborurile Timișoara – Iași și retur, care vor avea o frecvența de patru curse pe saptamana... The post Tarom a lansat cursele Timișoara – Iași și retur. Prețul unui bilet incepe de la 20 de euro. Urmeaza ruta Timișoara – Cluj Napoca appeared first on Renasterea…

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a-si premia profesorii care ii inspira pana in data de 25 martie 2018, nominalizandu-i la Gala Profesorului Bologna, ce se va desfasura anul acesta la Timisoara in data de 18 mai, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Ligii Studentilor…

- Marina Almașan și omul de afaceri George Cornu au demonstrat ca distanța nu este un impediment in relația lor. Dupa ani buni in care au facut reciproc naveta, cuplul spera ca in acest an sa se stabileasca definitiv in Capitala. Marina Almașan a profitat de prezența partenerului ei de viața in București…

- Politistul care conducea masina personala a patruns in intersectie pe culoarea verde a semaforului si nu a avut timp sa evite impactul cu o autospeciala aflata in misiune. Cea din urma a traversat intersectia pe culoarea rosie a semaforului. Aceasta avea insa pornite si girofarurile. Din fericire,…

- Clujul imobiliar. Se scumpesc apartamentele vechi, se ieftinesc cele noi Pe parcursul lui februarie, prețul mediu solicitat pentru apartamentele (noi și vechi) scoase la vanzare la nivel de țara a continuat sa se majoreze: 1.197 de euro costa metru patrat util, cu 2,1% mai mult decant in ianuarie…

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala,…

- Barbatul in varsta de 42 de ani din Cluj-Napoca a fost urmarit de mai multe echipaje de politie zeci de kilometri. Acesta nu a oprit la semnalele agentilor si acestia au pornit pe urmele lui. Soferul autoturismului a facut o depasire neregulamentara la intrarea in oras. Barbatul nu a oprit…

- City Grill vrea sa aduca Hanu’ Berarilor la Cluj Cel mai mare grup romanesc de restaurante, City Grill, a anunțat ca se va extinde in acest an in afara Bucureștiului cu brandul Hanu’ Berarilor, primul pe lista orașelor vizate in țara fiind Cluj-Napoca. „Am bugetat deschiderea a doua…

- Alexandria, pe ultimul loc in topul oraselor romanesti. Topul oraselor romanesti dupa conditiile de viata. Un cunoscut site de imobiliare a desfasurat, in perioada 2016-2017, un studiu despre orasele si cartierele din Romania, raportul cercetarii bazandu-se pe evaluarile acordate de localnici zonelor…

- Pretul noului serviciu este acelasi ca la UberSelect: 1,65 lei tarif de baza/ 0,28 lei pe minut/ 1,65 lei pe kilometru. Tariful minim este 12 lei. Bucuresti este primul oras din Europa Centrala si de Est cu un serviciu de ridesharing complet electric. In Europa, Uber mai ofera optiuni de mobilitate…

- La cateva saptamani dupa ce Blue Air a decis sa nu mai opereze ruta Iasi – Timisoara – Cluj Napoca – Iasi, Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, a anuntat in cadrul unei intalniri avute cu reprezentati ai firmelor de IT din oras ca TAROM va zbura de la finalul lunii martie din Iasi catre…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece “de acolo se asteapta o decizie”. “Cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni pentru ca de acolo se asteapta o decizie”, a raspuns Dragnea intrebat de jurnalisti ce le…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Clasamentul celor mai performante orașe din Romania a fost realizat pe baza a trei indicatori, printre care se numara și modul in care orașele reședința de județ au facut investiții cu fondurile europene. Municipiul Vaslui, cu 410 euro atrași pe cap de locuitor, in perioada 2007 – 2016, se afla in fața…

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- Extremele somajului in Romania. Unde se pozitioneaza Clujul Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori…

- Conform datelor oficiale, in 2018 dezvoltatorii vor aduce pe piața imobiliara 47 noi proiecte de ansambluri rezidențiale, suma totala a proiectelor aflate in lucru ajungand astfel in jurul cifrei de 200. Acest numar de dezvoltari rezidențiale este insuficient pentru satisfacerea cererii de…

- Oferte City Break 2018 la Paris, de Ziua Indragostiților. Wizz Tours propune turistilor pachete de zbor si cazare din sase orase din Romania, dar si o promotie speciala pentru Ziua Indragostitilor. Parisul este orasul de care turistii nu se plictisesc niciodata si pe care aleg sa il viziteze cu placere…

- Apartamentele cu 2 camere au inregistrat cele mai multe anunturi de vanzare si inchiriere in 2017, Capitala fiind cel mai activ oras din punct de vedere imobilar si cu cele mai scumpe chirii in 2017, iar Cluj-Napoca fiind orasul cu cel mai mare pret mediu de vanzare pe mp in 2017, arata o analiza realizata…

- Cluj-Napoca va fi, pentru doua saptamani, capitala mondiala a matematicii. In primele saptamani din iulie, acolo vor sosi aproape 1000 dintre cei mai buni olimpici la matematica din peste 100 de țari.

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca vacante in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabili, economiști si directori economici, arata o statistica realizata de platforma de recrutare online BestJobs.eu. Potrivit sursei citate, cele mai multe anunțuri…

- Protestele de sambata seara din București și principalele orașe din țara au fost readte de principalele agenții de presa din toata lumea, dar și de mai multe publicații importante, dintre care Euronews a avut un trimis special la București și a transmis live pe pagina de Facebook. Euronews a fost publicația…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, si mai mult decat dublu fata de anul 2015, cand a transportat putin peste 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri cu 70%…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Politistii au verificat taximetristii din zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost luati la intrebari 260 de taximetristi. In urma neregulilor constatate, 94 dintre ei (adica peste o treime) au primit sanctiuni…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Prețul apartamentelor a crescut la Cluj-Napoca în mod radical în 2017, fața de 2016. Raportat la anul anterior, capitala Transilvaniei se distinge prin creșterea-record fața de trimestrul al patrulea din 2016, respectiv 18,9%; acest salt poate fi pus pe…

- Campionatul European de ultramaraton de 24 de ore, a carui a 22-a editie se vadesfasura in perioada 26-27 mai la Timisoara, pune Romania pe harta marilor competitii internationale atletice, a declarat, astazi presedintele FRA Florin Florea. Aceasta intrecere, la care si-au anuntat participarea peste…

- Mai multe persoane au plecat, miercuri, din Cluj-Napoca in mars, catre Bucuresti, pentru a participa la marele protest anunțat pe 20 ianuarie in Capitala. Oamenii spun ca in acest fel vor sa spuna raspicat ca nu vor modificarea Legilor Justitiei. The post Marsul Sperantei: Pe jos catre Capitala appeared…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Germania au urcat cu 27,6% in 2017, a treia mare crestere din piata la 62.678 de unitati, pe o piata care a avansat cu 2,7%, la peste 3,44 milioane de autoturisme, potrivit datelor publicate de autoritatea germana pentru transporturi auto - KBA.Cu…

- Proprietarii din București au inceput sa caute chiriași inca din primele zile ale anului 2018. Cea mai ieftina chirie din Capitala este, in momentul de fața, de 135 de euro pe luna. Daca ți-ai propus sa te muți in chirie sau cauți un „chilipir” pentru a schimba locuința in care stai acum, iata care…

- Inceputul anului 2018 pare sa consfinteasca o tendinta manifestata inca de la sfarsitul lui 2017 pe piata imobiliara. E vorba de o scadere a preturilor, nu foarte vizibila, dar certa si inscrisa clar pe un trend constant. Daca in toamna trecuta, in zona Timisoarei, valoarea de referinta era de aproximativ…

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Continuand seria emisiunilor filatelice dedicate relațiilor diplomatice, Romfilatelia marcheaza relațiile de colaborare și prietenie dintre Romania și Slovacia, introducand in circulație emisiunea de marci poștale Romania-Slovacia, vineri, 5 ianuarie 2018. Noua emisiune are ca tema cei 25 de ani de…

- O comuna aflata la peste 60 de kilometri departare de capitala Banatului rivalizeaza, in privința prețurilor caselor, cu localitațile de langa Timișoara. O casa noua in Victor Vlad Delamarina costa circa 110.000 de euro, iar una veche, aflata in centrul comunei, ajunge la 65.000 de euro. Prețul este…