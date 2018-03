Stiri pe aceeasi tema

- Costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți, apreciaza Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari. Legea care va transpune Directiva in Romania se afla deja…

- La Botosani, iarna din mijlocul primaverii a lovit pe neasteptate. Drumurile nu au fost blocate dar s-a circulat in conditii de iarna, cu multa zapada pe carosabil. Soferii acuza autoritatile, mai ales ca inclusiv in municipiul resedinta de judet, multe artere rutiere erau acoperite cu zapada si erau…

- In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania. Cel mai probabil, situatia se va schimba dupa Brexit. Conducerea RAR se gandeste serios sa interzica circulatia masinilor…

- Șoferii care circulau pe autostrada A1 București-Pitești au avut, recent, parte de o surpriza. In trafic, șoferul unui Logan vișiniu circula cu numarul de inmatriculare „mascat”. Mașina a fost surprinsa de camera de filmat de pe bord o a unui alt conducator auto. Omul a pornit pe urmele șoferului suspect…

- In zona ICIL din Constanta, pe locul fostei fabrici Dobrogea se lucreaza de zor pentru ridicarea unui nou supermarket. Avand in vedere ca afara ploua, iar masinile de mare tonaj care sunt nevoite sa faca mai multe curse de la si spre santier, s a decis ca la fiecare iesire din santier rotile masinilor…

- Urmare a recentelor accidente de circulatie care au avut loc in municipiul Constanta, pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor, in perioada 8 9 martie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au actionat pe aceasta linie, cu scopul prevenirii si combaterii acestor evenimente…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata miercuri seara de un accident rutier produs pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Jucu. Din primele informații, in evenimentul produs in jurul orei 17.30 au fost implicate doua autovehicule, care au intrat in coliziune Șoferii aflați in trafic…

- O noua acțiune fulger a polițiștilor locali pe linia depistarii conducatorilor de autovehicule de mare tonaj care nu respecta prevederile legale referitoare la circulația in Timișoara. Astfel, in doar cateva ore, au fost verificați zeci de conducatori de autovehicule de mare tonaj care circulau in zona…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Peste 20 de accidente rutiere au avut loc vineri in Cluj-Napoca, din cauza carosabilului necurațat. Mașinile au alunecat ca pe patinoar și s-au izbit, prin tot orașul, unele de altele. Din fericire, majoritatea au fost tamponari simple sau cu raniți ușor. Șoselele necurațate și temperaturile scazute,…

- Ajunsi dupa cinci zile de la prima ninsoare sa deszapezeasca, reprezentantii firmei care se ocupa de acest serviciu in municipiu au ridicat, intr-o parcare, un munte de zapada in spatele a doua masini parcate.

- In Capitala, aproape 90% dintre arterele principale au fost curatate complet, sustine primarul general Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice “se fac eforturi” sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata…

- Ministerul Dezvoltarii a supus dezbaterii publice un proiect de ordin prin care aduce o serie de modificari programului „Rabla”, printre care si obligativitatea ca masina mai veche de 12 ani care este dusa la casare sa aiba ITP valabil.

- In Capitala se circula la ora transmiterii stirii, in conditii de iarna, dar nu sunt blocaje in trafic, existand totusi strazi laturalnice acoperite cu zapada pe care utilajele de deszapezire nu au ajuns inca, precizeaza reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Atentie soferi! Pentru prevenirea accidentelor rutiere, mai ales acum, pe timp de iarna, cand carosabilul este acoperit cu zapada si gheata, politistii recomanda conducatorilor auto sa se informeze despre conditiile meteo si starea drumurilor, atunci cand pornesc la drum. Viteza nu trebuie sa depaseasca…

- In contextul avertizarilor de cod portocaliu de ninsori, viscol și ger, intensificari ale vantului și viscol, emise de meteorologi, sub incidența caruia se afla și județul Argeș, cea mai afectata este, in continuare, zona de sud a județului. In noaptea de luni spre marți s-a acționat pe intreaga rețea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in urmatoarele zile, in Bucuresti, temperaturile vor scadea pana la -15 grade pe timpul zilei si pana la -20 de grade noaptea, urmand ca de marti dupa-amiaza sa ramana in vigoare codul portocaliu de ger. "Temperaturi vor fi…

- „Tariful de referinta mediu ponderat în functie de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 de lei, comparativ cu 692 de lei conform tarifului de referinta anterior (+9%), iar pentru persoane juridice este de 1.752 de lei, comparativ cu 1.574 de lei conform…

- Soferii cred ca renuntarea la practica scoaterii placutelor masinilor parcate neregulamentar este o idee buna. Joi, Guvernul a avizat o inițiativa legislativa in acest sens, venita din partea deputatilor democrati.

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea. In incidentul rutier au fost implicate doua tiruri și un automobil. Un accident grav de circulație a avut loc joi dimineața, in județul Vrancea, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat. Potrivit…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Se pare ca iarna vrea sa ne surprinda din nou! Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic in apropiere de teritoriul țarii, la 15 februarie se prevad condiții meteorologice complicate, noteaza Noi.md. Astfel, in aceasta perioada vor cadea precipitații…

- Sufocat de mașini și poluat, Bucureștiul poate fi salvat cu 100 troleibuze și 100 de tramavaie, plus cateva zeci de mii de locuri de parcare si 100 de kilometri de piste pentru biciclisti! Planuri mari! Primaria Capitalei vrea si sa ii taxeze pe soferii care ajung in centrul

- La Botosani, soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, mașina a inceput sa derapeze de-a latul drumului si a fost izbita in plin de o alta masina care circula din sens opus. La puțin timp dupa impactul, un alt autoturism le-a izbit pe amandoua. In urma accidentului,trei oameni…

- Politistii locali, impreuna cu echipa Urbis Serv au intrat de astazi in actiune si au demarat operatiunea de ridicare a masinilor oprite ori stationate neregulamentar. Prima strada pe care s-a actionat a fost Pietroasele, iar soferii se poate spune ca au avut noroc. Asta pentru ca au ajuns la masina…

- Soferii pot sa verifice si online, de acum inainte, clasa bonus/malus pentru masinile asigurate prin RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat, recent, o aplicatie prin care aceste informatii pot fi obtinute direct din fata calculatorului.

- Șoferii din Alba Iulia nu s-au speriat de operațiunea de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar in oraș și au decis sa caute in continuare locuri libere pe trotuare sau pe marginea drumului. Parcarea cu plata din centrul municipiului a ramas goala, in timp ce oamenii și-au lasat mașinile pe unde…

- Șoferii care iși vor parca mașinile neregulamentar in Alba Iulia risca, de la 1 februarie, sa nu le mai gaseasca in locul in care le-au lasat. Asta pentru ca, de joi, va incepe operațiune de ridicare a autoturismelor lasate parcate ilegal. Inca de marți, Poliția Locala a aplicat atenționari pe mașinile…

- Strada Linistei din Timisoara a devenit obiectul unui experiment halucinant, efectuat de politistii locali. Acestia si-au mobilizat toate energiile in zona, desfasurand o vasta operatiune de exterminare a masinilor de pe artera, prin descinderi la interval de cateva ore. Pare neverosimil, dar in decurs…

- Pana anul trecut, autoritațile din Romania, in special cele județene, obișnuiau sa inchida drumurile cand ninge . Anul acesta nu mai fac acest lucru. Desigur, nu fac deszapezirea, dar lasa totuși șoselele deschise traficului. Aici, șoferii sunt la mila Domnului. Peste Drumul Județean 112D, intre localitațile…

- Senatorul ii felicita pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le transmite ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere a Justitiei. Felicitari zecilor si sutelor de…

- In weekend, Romania va fi afectata de un ciclon de origine mediteraneana care va aduce precipitatii si sub forma de ninsoare, chiar in weekendul in care sunt anuntate proteste de mare amploare in toata tara, cat si in diaspora. "Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru.…

- Zapada care a cazut in ultimele ore i-a scos pe drumari la munca. In Capitala, acestia au lucrat toata noaptea si au imprastiat material antiderapant. Muncitorii continua deszapezirea strazilor si la aceasta ora. Inarmati cu tone de antiderapant, angajatii de la Exdrupo au avut noapte alba: "Cu soluție.…

- Bucurie pentru copii, necaz pentru șoferii albaiulieni! Zapada care s-a așezat in ultimele doua zile le da deja batai de cap conducatorilor auto care se deplaseaza cu mașinile. Greutatea vine chiar de la primele ore ale dimineții, cand cel mai greu pentru proprietarii de mașini este sa le scoata din…

- Zapada ți-a facut o bucurie și ți-a blocat mașina, iar utilajele de deszapezire au desavârșit opera, ridicând în jurul mașinii un zid de nepatruns? Trebuie sa știi ca poți scoate mașina din nameți chiar și fara sa dai la lopata. Trebuie însa sa fii perseverent și sa…

- Drumurile alunecoase sunt o provocare pentru orice sofer, de aceea, Libertatea.ro a cerut sfatul unui expert pentru a afla cum se conduce corect masina, iarna, pe zapada. Dublul campion national absolut de raliuri, Silviu Moraru, a explicat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, cum se conduce…

- Pe data de 11.01.2018 alpinistul Bogdan Musteata a reusit ascensiunea varfului Aconcagua 6963 m in jurul orei locale 13. Ascensiunea a inceput la ora 4 din tabara de varf Colera 5950 m pe o vreme neprielnica cu temperaturi de – 20°, resimtite din cauza vantului ca -35°, parcursul fiind in totalitate…

- In Capitala se circula in conditii de iarna, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. „Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit,…

- Dezamagiti ca iarna nu le-a adus zapada, zeci de copii i-au cerut aseara lui Mos Craciun sa le trimita fulgi de nea. Micutii au organizat impreuna cu mamele lor un flash mob la targul de Craciun de pe strada 31 august.

- Proiectul are in vedere urmatoarele puncte: - obligativitatea existentei aparatelor de taxat fiscalizate; - obligativitatea taximetriștilor de a avea un comportament civilizat si preventiv fata de ceilalti participanti la trafic si fata de organele de control, de a avea o tinuta ingrijita,…

- Un strat de zapada de aproape 40 de cm s-a asternut intr-un oras din Sahara. Este pentru a treia oara in 37 de ani cand in orasul Ain Sefra din Algeria ninge. Furtuna de zapada s-a abatut asupra regiunii duminica noapte, unde a inceput sa ninga inca de la primele ore ale diminetii, iar dunele de nisip…

- Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului mașinilor second-hand arata ca mai puțin de 10% din totalul mașinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat. Majoritatea mașinilor mai vechi de 10 ani sunt cumparate fara sa o verificare prealabila…

- La inceput de ianuarie, in plina iarna, vremea este complet diferita fata de aceeasi perioada a anului trecut. Daca in 2017 de Sf Ion infruntam o iarna destul de grea, cu zapezi care au paralizat traficul in tot judetul, astazi vremea a tinut cu constantenii care au vrut sa iasa la aer curat. Pentru…

- Coasta de est a Statelor Unite a fost lovita de un val de frig, ceea ce pentru unii oameni a fost o adevarata surpriza. Locuitorii din statul Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, iar acum au avut parte din nou de ninsori, relateaza AFP. O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est…

- Caderile masive de zapada de vineri dimineata din Marea Britanie au creat grave probleme pe sosele si aeroporturi. Scotia, Tara Galilor si nordul Angliei au fost regiunile cele mai afectate de ninsori. In unele zone, stratul de zapada a atins 15 centimetri, a anuntat Serviciul meteorologic…

- În oraselul Erie, din statul Pennsylvania, a nins din abundența, iar autoritatile au declarat starea de urgenta. Oraselul Erie si împrejurimile au fost acoperite de zapada. Mai mulți soferi nu si-au mai gasit masinile, disparute în nameti. Caderile abundente…

- O femeie din Rusia a supravietuit unei caderi de la balconul situat la etajul al patrulea, deoarece ea a aterizat pe un morman de zapada, a informat marti presa locala, preluata de agentia DPA.

- Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2) – Partii funcționale: 6 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4) – Lungime totala a partiilor existente: 11 km – Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun) – Altitudine maxima: 2.010 m – Tunuri de zapada:…