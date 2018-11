Capitala si mai multe judete, sub COD GALBEN de ninsori si vant pana miercuri seara

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila in 17 judete din sudul si sud-estul tarii, inclusiv Capitala, dar si o informare de vreme de...

- Potrivit unei avertizari meteo emise inca de ieri de Administrația Nationala de Meteorologie(ANM), 32 de judete ale Romaniei, plus Capilata, se afla sub atentionare de tip Cod galben de ninsori, lapovita, ploi si intensificari ale vantului.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dupa-amiaza, atentionari Cod galben de ninsori, lapovita, ploi si intensificari ale vantului pentru 32 de judete (trei partial) si municipiul Bucuresti, informeaza...

- PROGNOZA METEO 16.11.2018 ORA 12 - 17.11.2018 ORA 08 Vremea va deveni rece pentru aceasta data, cerul va fi noros și vor fi condiții de precipitații slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil și lapovița sau fulguiala. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari mai ales dupa-amiaza,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari cod galben de vant in cinci judete din tara, unde ninge viscolit in zonele inalte. Alte sase judete sunt sub atentionare cod galben de ceata.

- Vești proaste aduse de meteorologi. Vremea se schimba radical in aceste zile in Banat, astfel ca sunt așteptate ninsori și vant puternic. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vant puternic și ninsori viscolite valabila pentru aproape toata țara, inclusiv pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata mai multe avertizari cod galben de vant puternic pentru Bucuresti si douasprezece judete, unde intensificarile vantului vor atinge si 70 de kilometri la ora.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica doua atentionari Cod galben de vant, care vizeaza mare parte din tara incepand de duminica noaptea. Practic, numai patru judete (Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov) si municipiul Bucuresti sunt in afara avertizarilor. Astfel, in intervalul…