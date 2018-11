Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei avertizari meteo emise inca de ieri de Administrația Nationala de Meteorologie(ANM), 32 de judete ale Romaniei, plus Capilata, se afla sub atentionare de tip Cod galben de ninsori, lapovita, ploi si intensificari ale vantului.

- A nins toata noaptea in Capitala, iar spre dimineața zapada s-a transformat in lapovița, astfel ca atat traficul rutier, dar mai ales cel pietonal a avut de suferit in toate zonele Bucureștiului. Meteorologii au emis inca de duminica dupa-amiaza un Cod galben de vreme rea, de ninsori, lapovita, ploi…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben, pentru 30 de judete si Capitala, care intra in vigoare duminica, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni seara. In aceasta perioada se vor inregistra ninsori, apoi lapovita si ploaie.

- ANM a emis, vineri, o prognoza speciala pentru București, potrivit careia in zilele urmatoare va fi frig și vantul va sufla cu rafale de 40 – 50 de kilometri pe ora. Incepand de duminica, va ninge, iar vantul se va intensifica. De vineri pana sambata dimineața, vremea va deveni rece pentru aceasta data,…

- In București a inceput sa ninga, vineri seara, aceasta fiind prima ninsoare din sezonul 2018-2019 din Capitala. Fulgii sunt mici și nu s-au așternut in strat de zapada, dar bucureștenii care au ieșit pe strazi in cursul serii au putut sa se bucure de prima ninsoare. Ninsoarea nu este o surpriza, meteorologii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare meteorologica de vreme deosebit de rece, ninsori și intensificari ale vântului. Informarea este valabila pâna duminica, la ora 12.00. Potrivit ANM, vremea va fi deosebit de rece de vineri dimineața, de la ora 5.00,…

- Vremea 20 și 21 octombrie. Ploile abundente iau locul temperaturilor generoase de care ne-am bucurat in ultima perioada, iar la munte se anunța primele ninsori. Vremea se schimba radical , iar mercurul din termometre scade considerabil din acest weekend. Toamna se instaleaza in aproape toata țara,…