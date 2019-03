Capitala. Noi perchezitii in cazul presupusului medic, in urma altor plangeri Politistii din Bucuresti au facut din nou perchezitii in cazul barbatului suspectat ca ar fi practicat, fara drept, profesia de medic. Totul, dupa ce s-au primit noi plangeri in speta de fata. Perchezitiile de joi au vizat atat locuinta, cat si cabinetul medical in care isi desfasura activitatea barbatul “banuit de savarsirea infractiunilor de exercitare […] Capitala. Noi perchezitii in cazul presupusului medic, in urma altor plangeri is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Stiri pe aceeasi tema

