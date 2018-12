Un scandal de coruptie legat de achizitia de tramvaie, troleibuze si autobuze pentru societatea de transport public a capitalei Letoniei, Riga, a adus administratia acestui oras in pragul falimentului, relateaza duminica agentia EFE.



Pe data de 14 decembrie, agentia letona anticoruptie KNAB a perchezitionat birourile companiei de transport public Satiksme (RS) si l-a arestat pe directorul acesteia, Leons Bemhens, impreuna cu alti angajati implicati in achizitia unor mijloace de transport prin contracte incheiate intre anii 2013 si 2016 si in spatele carora KNAB suspecteaza ca s-ar…