- Capitala Kazahstanului Astana se numeste Nur-sultan incepand de sambata, dupa ce noul presedinte al tarii, Kasim-Jomart Tokaev, a semnat un decret privind redenumirea in cinstea predecesorului sau, Nursultan Nazarbaev. Decretul, publicat pe site-ul prezidential sambata, a intrat imediat in vigoare,…

- Decizie surpriza din partea presedintelui Nursultan Nazarbaev. Liderul de la Astana, care conducea Kazahstanul de 30 de ani, s-a hotarat brusc sa renunte la putere si a predat mandatul de presedinte sefului Senatului.

- Politia din Kazahstan a arestat vineri zeci de protestatari in capitala Astana si in cel mai mare oras din tara, Alma-Ata, relateaza reporterii Reuters, potrivit Agerpres. Protestele au fost organizate de bancherul Muhtar Abliazov, refugiat in Franta, opozant al fostului presedinte kazah Nursultan…

- Dupa demisia surpriza a presedintelui Kazahstanului, parlamentul a luat o hotarare surprinzatoare: capitala Astana a fost redenumita dupa fostul presedinte. Prin urmare, orasul Astana se va numi pe viitor Nursultan, prenumele fostului presedinte Nazarbaev, care a demisionat dupa 30 de ani la conducerea…

- Prima propunere a noului președinte interimar al Kazahstanului, numit dupa demisia surpriza a lui Nursultan Nazarbaiev, a fost sa schimbe numele capitalei țarii cu prenumele „Parintelui Națiunii”. Fara nicio surpriza, Parlamentul a aprobat rapid propunerea, iar Astana se va numi de acum…

- Parlamentul Kazahstanului a aprobat miercuri propunerea noului presedinte, Kasim-Jomart Tokaev, de a redenumi capitala tarii, transmite AFP, care preia agentia de presa oficiala Kazinform. Orasul Astana se va numi pe viitor Nursultan - prenumele fostului presedinte Nazarbaev, care a demisionat marti,…

- Fiica fostului presedinte kazah Nursultan Nazarbaev, care si-a anuntat marti demisia dupa 30 de ani la conducerea tarii, a fost numita miercuri la sefia Senatului acestei tari din Asia Centrala, transmite AFP care citeaza media de stat potrivit Agerpres. Dariga Nazarbaeva, 55 de ani, a fost…

- Kasim-Jomart Tokaev a fost investit miercuri presedinte al Kazahstanului, dupa demisia, marti, a lui Nursultan Nazarbaev, care timp de aproape 30 de ani s-a aflat la conducerea acestei foste republici sovietice din Asia Centrala, transmite EFE. Tokaev, care a preluat sefia statului din pozitia de presedinte…