O puternica furtuna care a dus deja la perturbarea Marelui Premiu de Formula 1 si a Campionatului Mondial de Rugby ar putea provoca cele mai insemnate precipitatii si vanturi inregistrate in capitala nipona in ultimii 60 de ani precum si haos in transporturi, informeaza vineri Reuters. Taifunul Hagibis, care inseamna ''viteza'' in limba tagalog, unul dintre dialectele vorbite in Filipine, urmeaza sa atinga sambata uscatul pe insula Honshu, cea mai mare din arhipelagul nipon, la o luna dupa ce un alt taifun, printre cele mai puternice abatute in ultimii ani asupra Japoniei, a distrus…