Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat duminica ca Brazilia a deschis un "birou diplomatic" la Ierusalim, in contextul in care presedintele brazilian Jair Bolsonaro a inceput o vizita in Israel, relateaza Reuters. "Obrigado (va multumim) pentru ca ati deschis un birou diplomatic la Ierusalim!", a postat pe…

- Viorica Dancila a participat la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC). Cu aceasta ocazie Dancila a ținut un discurs in cadrul caruia a anunțat ca Romania iși va muta ambasada la Ierusalim. Totodata, premierul Romaniei a mai anunțat o ședința comuna ale celor doua…

- Brazilia inca "studiaza" relocarea ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat miercuri ministrul brazilian de Externe, Ernesto Araujo, in contextul in care președintele Jair Bolsonaro urmeaza sa viziteze Israelul, relateaza Mediafax citand site-ul postului France 24.

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat marți ca planuiește sa efectueze o vizita oficiala în China în a doua jumatate a anului 2019, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Bolsonaro, care a criticat în timpul campaniei prezidențiale investițiile…

- Gabriel Mutu a declarat, pentru DC News, ca joi seara a avut loc o sedinta la care au luat parte toti consilerii generali PSD, precum si presedintii de organizatii de Sector, inclusiv primarul Sectorului 2, intalnire in cadrul careia s-a discutat, printre altele, si protocolul dintre PSD si ALDE…

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, premierul israelian Benjamr­n Nethanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au decis 'sa mearga inainte (...) in procesul de decizie pentru deschiderea de ambasade la Tegucigalpa si Ierusalim', arata un comunicat al Departamentului de Stat…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Mediafax care citeaza…

- Premierul Israelului, Benjamim Netanyahu, a declarat ca presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, i-a spus ca este o problema de "cand, nu daca" va muta ambasada Braziliei din Israel la Ierusalim, transmit Reuters și Rador.