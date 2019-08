Capitala Indoneziei, Jakarta, şi alte zone de pe insula Java, afectate de o pană majoră de curent electric Nu a fost clar imediat cat timp ar putea dura aceasta avarie, ce pare sa fi afectat majoritatea zonelor din Jakarta determinand utilizarea generatoarelor in birouri si apartamente. Pasagerii din trenuri au fost evacuati dupa intreruperea curentului electric. A fost perturbat traficul in general, intrucat semafoarele nu mai functioneaza.



Jakarta gazduieste sediul guvernului si centre de afaceri si aici locuiesc peste 10 milioane de oameni, de aproximativ trei ori mai multi decat in orasele invecinate de pe insula Java.



