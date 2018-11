Capitală europeană, în raza de acţiune a noilor rachete ruseşti ''Aceste rachete de croaziera sunt mobile. Ele sunt greu de detectat. Pot fi dotate cu focoase nucleare'', a declarat Stoltenberg, acuzand Moscova ca incalca Tratatul INF privind rachetele cu raza de actiune intermediara, semnat in 1987. Rusia insista ca racheta SSC-8 are o raza de actiune mai mica de 500 de km si ca se inscrie in cadrul prevederilor INF, care interzice rachetele cu raza de actiune intre 500 de km si 5.500 de km. Berlinul s-ar afla in raza de actiune a unei rachete cu o bataie de 500 de km, trasa din Kaliningrad, o enclava ruseasca ce se invecineaza cu Polonia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Desigur ca suntem preocupati'', a raspuns Lavrov in timpul conferintei de presa la o intrebare despre manevrele militare Trident Juncture desfasurate de NATO in Norvegia si despre desfasurarile militare in ''statele baltice sau la baze in Romania si Polonia''.Cat despre decizia presedintelui…

- Grupul rus Gazprom intentioneaza sa inceapa constructia sectiunii terestre a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream in 2019, a declarat joi vicepresedintele Gazprom, Alexander Medvedev, transmite RIA Novosti. "Constructia sectiunii offshore a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream…

- Reprezentantii celor 29 de tari membre NATO se vor reuni joi la sediul Aliantei din Bruxelles pentru a discuta despre consecintele posibilei retrageri a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), document care - in opinia Washingtonul - nu mai este eficient, intrucat Rusia il incalca…

- Kaliningrad, cu jumatatea sa de milion de locuitori, este un oras asezat intre Polonia si Lituania, pe un teritoriu acordat URSS drept compensatie, in 1945. Construit pe ruinele orasului german Koningberg, bastion estic al nazismului, orasul cu un renume prost inca de pe vremea Perestroicai, este considerat…

- Rusia dispune de un nou tip de rachete care ameninta Europa - încalcând astfel Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - iar NATO doreste imediat o explicatie, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- Acordul pe care Germania l-a incheiat cu Rusia pentru constructia gazoductului North Stream 2 este „ridicol" si „nepotrivit", a declarat marti presedintele american Donald Trump, intr-un nou atac asupra unui acord care a trezit suspiciuni in Europa si in afara ei, informeaza miercuri dpa, potrivit agerpres.ro.

- Acordul pe care Germania l-a incheiat cu Rusia pentru constructia gazoductului North Stream 2 este "ridicol" si "nepotrivit", a declarat marti presedintele american Donald Trump, intr-un nou atac asupra unui acord care a trezit suspiciuni in Europa si in afara ei, informeaza miercuri dpa preluata…

- Rusia este nevoita sa reactioneze la extinderea infrastructurii militare NATO, inclusiv la instalarea unor sisteme de rachete in tari vecine, a afirmat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin. Vladimir Putin s-a intalnit miercuri, in statiunea Soci, cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto.…