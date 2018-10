Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca are in plan constructia unei insule in apropierea portului din Copenhaga pentru a satisface nevoia de spatiu a numarului din ce in ce mai mare de locuitori din acest oras, relateaza vineri Reuters citand un anunt al premierului, scrie Agerpres. Insula, ar putea fi infiintata pana in…

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa…

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va…

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficială va fi făcută de Guvern în cursul zilei de marţi…

- Danemarca. Autoritatile daneze au inchis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters, citat de realitatea.

- Danemarca. Autoritatile daneze au închis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile daneze au inchis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile daneze au inchis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters.Podul Oresund, care face legatura intre Danemarca si Suedia, precum si Marele Pod de…