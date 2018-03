Stiri pe aceeasi tema

- Puerto Espana, capitala arhipelagului Trinidad si Tobago, este in mare pericol sa se scufunde in cazul in care s-ar produce un cutremur de mare magnitudine, ce ar putea interveni in „urmatorii ani", relateaza EFE, citata de Agerpres.

- Seismul cu magnitudinea de 4,4 produs zilele trecute a creat panica in randul romanilor. Deși resimțit foarte puțin in Capitala, bucureștenii s-au speriat și ei, intrebandu-se daca nu cumva vor fi vizați, in viitorul apropiat, de un nou cutremur ce poate fi fatal și daca se va produce acest lucru, ce…

- Restricții de circulație pe A1 Bucuresti-Pitesti, pe 12 martie. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza, prin intermediul unui comunicat, ca circulatia rutiera este restrictionata luni, 12 martie, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, intre kilometrii 10+500 si 40, pe a doua banda a sensului…

- Traficul va fi restrictionat sambata pe anumite artere din Capitala, in contextul desfasurarii la Sala Palatului a Congresului PSD.Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca debarcarea si imbarcarea participantilor la congres se vor face pe banda I pe calea Victoriei, intre str. Stirbei Voda…

- In Rusia, PIB-ul real pe cap de locuitor va scadea in continuare in urmatorii 40 de ani fața de „standardul american“, se arata in raportul realizat de experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) „Perspectiva pe termen lung: scenarii pentru economia globala – 2060“, citat de…

- Astazi se implinesc 41 de ani de la devastatorul cutremur din 4 martie 1977. Romania a ramas cu un bilanț cutremutaror: peste 1500 de morți, peste 11.000 de raniți și pagube materiale de peste 2 miliarde de dolari.

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- O femeie in varsta de 51 de ani, din Durlesti, si-a pierdut viata in dupa-amiaza zilei de miercuri, 28 februarie, intr-un accident rutier produs pe strada Stefan cel Mare din Capitala, intersectie cu Serghei Lazo.

- Peste 90 de oameni ai strazii au fost dusi de inspectorii de patrulare la Centrul de gazduire din Capitala pentru a fi cazati pe timp de noapte, din cauza temperaturilor joase.Centrul de gazduire a persoanelor fara adapost activeaza din anul 2004.

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- 468 de persoane fara adapostau fost cazate in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor. Dintre cele 468 de persoane cazate la Pallady, 22 au fost aduse cu ambulanta de la spitale, iar alte 28 au fost identificate…

- Anul 2018 va fi definitoriu pentru transformarea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui intr-o unitate de elita atat in ce priveste dotarile, cat si satisfacerea nevoilor pacientilor. in acest an, vor demara mai multe investitii: pe langa debutul lucrarilor la noul Ambulatoriu Integrat, va fi construita…

- Pasajul subteran de la intersecția strazii Ismail si a bulevardului Ștefan cel Mare din Capitala este accesibil de astazi pe timpul nopții. Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a dispus demontarea porților care erau inchise de un agent economic.

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela, scrie publika.md. In prezent fetița de doar trei saptamani a Anastasiei Cecati este internata la Spitalul…

- Un nou centru de transfuzii ar putea fi infiintat printr-o hotarare de guvern, spune Sorina Pintea, ministrul Sanatatii. Centrul ar urma sa fie infiintat in Capitala, a completat oficialul.

- Valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul catre Capitala, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 10 km/h, anunta duminica Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, la aceasta…

- Programul Integrat de Chirurgie Minim Invaziva si Robotica Programul Integrat de Chirurgie Minim Invaziva si Robotica, lansat ieri, într-un spital privat din Capitala, da posibilitatea medicilor chirurgi sa se instruiasca permanent, cu ajutorul a doua sisteme de chirurgie computerizata.…

- Un eveniment rutier cu efecte grave s-a produs, joi dupa-amiaza, la cateva zeci de kilometri de Capitala, mai exact pe DN2 Afumati-Urziceni. Conform datelor facute publice dinspre Centrul infotrafic, in accidentul produs la iesire din Sindrilita (Ilfov) au fost implicate doua autorurisme si un microbuz.…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,1 grade s-a produs duminica seara in largul coastelor de est al Taiwanului, seismul fiind insotit de replici mai slabe ca intensitate, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Dragoș Birligea, șoferul drogat care a provocat accidentul in lanț in centrul Capitalei , a facut primele declarații. Barbatul a fost preluat de polițiști, dupa ce a fost externat, și dus la audieri. El a spus ca nu a intenționat sa provoace accidentul, așa cum l-a acuzat soția lui. Dragoș Birligea…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Potrivit Ordinului 140/2017 al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) privind centralizarea centrelor de detentie necorespunzatoare, un numar de 51 de astfel de unitati de retinere si arestare preventiva din tara si din Capitala se aflau pe aceasta lista. Potrivit documentului supus miercurii dezbaterii,…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- P​e numele barbatului de 31 ani, din Campia Turzii, instanța de judecata a emis mandat de arestare preventiva pe 30 de zile pentru savarșirea infracțiunii de ​t​alharie calificata. Cercetarile continua in vederea probarii intregii activitați infracționale a barbatului. Acesta a fost depus in Centrul…

- "Inteligenta artificiala, robotica si celelalte inovatii tehnologice" trebuie sa fie in slujba umanitatii si protejarii vietii noastre pe pamant, in loc sa devina o amenintare "dupa cum prevad, din pacate, unele evaluari". Francisc a trimis un mesaj catre Forumul Economic Mondial de la Davos, citit…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri. Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul din…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Doi romani, o femeie si un barbat, au mers la un cetatean italian, intr-un bloc…

- Feeria sarbatorilor de iarna s-a incheiat in Capitala. Muncitorii de la "Spatii Verzi" au demontat bradul din Piata Marii Adunari Nationale, iar cei de la "Lumteh" au strans ghirlandele luminoase.Unii locuitori ai Capitalei au urmarit cu nostalgie procesul.

- Incendiu puternic in Capitala! Incendiul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc din cartierul Dorobanti, pe strada Radu Beller. Potrivit ISU Bucuresti, flacarile au cuprins cu repeziciune apartamentele, fiind vizibile din exteriorul cladirii, fum gros fiind degajat si pe casa scarii.Se actioneaza…

- Fumatul și consumul de carne reprezinta cei mai importanți factori asociați cu dezvoltarea celor mai multe tipuri de cancer la nivel global, potrivit unui studiu publicat in jurnalul de specialitate Nutrients. Experții de la Centrul de Cercetare pentru Sanatate și Nutriție Sunlight din San Francisco…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.

- ♦ Odata cu aceasta inchidere, retailerul Carrefour trage obloanele hipermarketului de peste 4.000 mp din Vitantis Shopping Center, un magazin cu 180 de angajati ♦ „Comercialul nu este un pariu pierdut, una dintre directiile catre care ne uitam este home&deco, care a functionat foarte bine pana acum.“

- Politica autoritara și restrângerea statului de drept reprezinta o problema tot mai mare pentru companiile germane interesate sa investeasca in strainatate, arata un studiu citat de publicatia Die Welt scrie paginaderusia.ro „Investițiile companiilor straine reprezinta…

- O comuna aflata la peste 60 de kilometri departare de capitala Banatului rivalizeaza, in privința prețurilor caselor, cu localitațile de langa Timișoara. O casa noua in Victor Vlad Delamarina costa circa 110.000 de euro, iar una veche, aflata in centrul comunei, ajunge la 65.000 de euro. Prețul este…

- Intreținerea obiectelor de arta urbana și a vestigiilor din centrul Timișoarei a fost atribuita din prima incercare. Licitația organizata de primarie și-a desemnat caștigatorul, o firma care va primi, pentru patru ani, aproximativ 112.000 de euro.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 20…

- Frigul de afara i-a facut pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Intrucit, noaptea trecuta, temperatura aerului a coborit sub zero grade, instituția a fost suprasolicitata. Desi se intimpla sa nu ajunga locuri, administratia nu refuza pe nimeni. Oamenii sint multumiti ca…

- Centrul de Cercetari Demografice a publicat un nou studiu privind bunastarea moldovenilor.Datele organizatiei arata ca cei mai instariti oameni locuiesc in Capitala, care a acumulat la acest capitol peste 91 de puncte. In top urmeaza municipiul Balti si raionul Drochia.