Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul Frantei (inclusiv Teritoriile de peste Mari).In consecinta,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul Frantei (inclusiv Teritoriile de peste Mari). In consecinta, Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul Frantei inclusiv Teritoriile de peste Mari . In consecinta, Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile locale vor mentine pana la data de 30 aprilie 2019 controalele la frontiere, facand cunoscuta ldquo;persistenta" amenintarii teroriste.Controalele la frontiere…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, anunța, marți, ca a decis incheierea de protocoale cu centrele de mari arși din Europa și ca se va intalni saptamana aceasta cu semnatarii scrisorii trimise de grupul de supraviețuitori ai tragediei de la Colectiv, informeaza Mediafax.Referitor la problemele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Regatul Belgiei ca angajatii companiei Aviapartner care opereaza pe aeroportul Bruxelles - Zaventem au intrat intr-o greva spontana pentru o durata nedeterminata, informeaza Agerpres. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca sindicatele functionarilor au anuntat o manifestatie de protest in capitala Bruxelles, la data de 02 octombrie 2018, actiune ce va avea ca rezultat perturbari ale circulatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie potrivit carora in Germania, Olanda, Belgia si Portugalia are loc, vineri, o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair. In urma grevei va fi afectat programul de zbor al curselor acestei companii, conform…