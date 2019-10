Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti ar putea fi primul oras din tara care face reguli pentru trotinetele electrice. Asta dupa ce numarul incidentelor in trafic a crescut, iar politia nu stie cum sa investigheze accidentele. Trotinetele electrice nu sunt incadrate in nicio categorie de vehicule. Expertii spun ca sunt prea…

- Val de reacții dupa ce Primaria Capitalei a anunțat ca vrea sa impuna viniete pentru accesul in București al mașinilor din alte județe. Este nelegal, avertizeaza președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii.

- Primaria Capitalei a finalizat licitatia pentru achizitionarea a 130 de autobuze hibrid, castigatorul fiind Mercedes – Benz, a anuntat primarul general, Gabriela Firea, pe pagina de Facebook.

- Vlad Voiculescu, desemnat recent candidat al formațiunii PLUS la Primaria Capitalei, considera ca opoziția ar trebui sa aiba un candidat unic la alegerile locale de anul viitor, pentru a maximiza șansele unei victorii. El a precizat însa ca este prematur sa se discute acum când toata lumea…

- Epopeea caii ferate care ar urma sa lege Gara de Nord din Capitala de Aeroportul Otopeni continua cu noi controverse. Sinele nu doar ca ar trece prin curtile localnicilor, dar ar putea afecta si siguranta traficului aerian.

- Șoferul mașinii in care se afla ministrul Transporturilor Razvan Cuc, implicat luni intr-un accident rutier in Capitala și aflat in prezent la Spitalul Floreasca, ar fi efectuat o depașire neregulamentara peste marcajul continuu, moment in care a fost acroșat de o alta mașina,anunța Brigada Rutiera.Citește…

- Un nou incident a avut loc in urma cu puțin timp pe Aeroportul Otopeni din Capitala, acesta fiind al doilea produs astazi. Mai exact, la aterizarea aeronavei care efectua cursa Satu Mare - Bucuresti Henri Coanda s-a produs o explozie la anvelopele trenului principal de aterizare.

- Primaria Capitalei anunța, marți, ca, prin Direcția Generala de Poliție Locala și Control, a intensificat in aceasta perioada acțiunile de monitorizare și control a activitaților desfașurate de cluburile din Capitala, in vederea evitarii producerii de disconfort fonic.Citește și: ANM a emis…