- Romanii ar putea sa primeasca 4.500 de lei in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar…

- Cum ne protejam de ger? Mulți dintre noi ne-am pus deja aceasta intrebare avand in vedere faptul ca urmatoarele zile vor fi marcate de temperaturi scazute, iar meteorologii spun ca trebuie sa ne așteptam ca termometrele sa arate, in curand, și -30 de grade Celsius. Majoritatea județelor din Romania…

- In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Woznaicki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA, 16 fiind consecutive din 9 octombrie 2017, scrie News.ro. Halep parasise locul I WTA, la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki.…

- Ministerul Turismului a efectuat plati nelegale pentru promovarea brandului turistic national, a utilizat ineficient fondurile banesti alocate de la bugetul de stat si nu poate justifica unele achizitii efectuate pentru standurile de la targurile de specialitate din strainatate. Acestea sunt doar cateva…

- Doamna prim-ministru a avut timp, de la preluarea mandatului, sa vada cateva dintre realitatile guvernarii si in rarele ocazii in care a putut sa exprime si altceva in afara de indicatiile primite de la partid, sa spuna cam care este situatia.

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa transmite, intr-un comunicat de presa citat de Agerpres, ca Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, minte Comisia Europeana despre situatia din Romania, iar recomandarile sunt inacceptabile. Pozitia europarlamentarului vine dupa ce …

- Romania s-a clasat pe locul 10 in proba de sanie stafeta pe echipe mixte, joi, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, a doua performanta a delegatiei noastre la editia din Coreea de Sud.Romania, pentru care au concurat Raluca Stramaturaru la simplu feminin, Valentin Cretu la simplu masculin,…

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Rețelele medicale private se extind in Transilvania Compania de servicii medicale private MedLife, deținuta de familia Marcu, a demarat o serie de investitii in extinderea capacitatii operationale a patru spitale din portofoliu, doua din Bucuresti si alte doua din Brasov si din Cluj, cu finalizare in…

- Cu sprijinul Autoritatii de Supraveghere Financiara, oficialii de la Registrul Auto Roman urmaresc infiintarea unui serviciu care va fi pus la dispozitia cumparatorilor de autovehicule la mana a doua, pentru o informare rapida, corecta si transparenta. Practic, printr-un sms transmis catre Registrul…

- Mihaela Iorga Moraru, unul dintre cei mai apreciați procurori ai DNA pana la momentul razboiului public cu Laura Kovesi, șefa DNA, a confirmat dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic in Evenimentul Zilei.

- Firma de aparare și securitate SAAB a deschis un birou in țara noastra, iar compania se afla in discuții avansate cu Ministerul Apararii, a declarat pentru Capital, Razvan Antoni, country manager SAAB Romania.

- Daca ai decis sa te muți la casa ta, cu siguranța ai prospectat piața imobiliara și cunoști prețurile pentru apartamentele din orașul tau. Daca vrei sa gasești un apartament de vanzare in București , poți alege unul intr-un bloc construit acum cațiva ani sau te poți orienta catre o oferta pentru o locuința…

- Din cauza ca numarul soferilor care circula cu ITP ul expirat creste incontinuu, Ministerul Afacerilor Interne, Directia Permise si Inmatriculari si Registrul Auto Roman au decis sa schimbe legea, informeaza Romania TV. In momentul expirarii ITP ului unei masini, RAR va anunta Directia de Permise si…

- In cazul efectuarii Inspectiei Tehnice Periodice la Registrul Auto Roman, sunt necesare urmatoarele acte: – certificatul de inmatriculare al vehiculului sau, dupa caz, dovada inlocuitoare a acestuia; – cartea de identitate a persoanei care prezinta vehiculul la inspectie, avand in vedere ca vehiculul…

- Managerul celei mai mare companii metalurgice din Romania atrage atentia asupra faptului ca o companie privata nu functioneaza ca o institutie a statului si ca salariile nu se pot majora peste noapte, pe baza unor noi taxe. Cat despre solutii, acesta crede ca viitorul inseamna digitalizare. „Avem doua…

- Trei proiecte importante cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania sunt pregatite pentru implementare, fiind sustinute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Auto Roman. Cel mai important proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…

- Schimbari importante pentru șoferii din Romania! Masinile avariate in accidente grave vor avea inspectia tehnica periodica suspendata pana cand vor fi reparate. De asemenea, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar printr-un…

- Vești bune pentru bacauanii care vor intenționa sa-și achiziționeze o mașina la mana a doua și vor sa-i cunoasca dinainte istoricul. Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat inceperea unei serii de colaborari cu Registrul Auto Roman (RAR) pentru implementarea unor proiecte extrem…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Cei care vor dori sa cumpere o masina second hand vor avea la dispozitie un sistem prin care sa primeaca informatii despre kilometrajul si daunele automobilelor. Serviciul va fi pus la dispozitie de catre Registrul Auto Roman, cu sprijinul ASF. Practic, printr-un sms transmis catre Registrul Auto Roman,…

- Istoricul si filosoful Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani, informeaza Televiziunea Romana. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul…

- Patru investitori romani și un italian au lansat GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc pentru start-up-uri inovatoare din Romania. GapMinder are un buget initial de 26 milioane de euro și „este primul fond de capital de risc creat ca urmare a selectiei derulate de Fondul European de Investitii”,…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Romania a avut sase sportive pe tabloul principal in proba de simplu. Dintre ele, doua au avansat pana in turul III, iar Halep e deja in optimi. Din pacate, la masculin, rezultatele au fost extrem de slabe, atat la simplu, cat si la dublu.

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Joi, 18 ianuarie Feminin – simplu ANA BOGDAN (104 WTA) – Yulia Putintseva (54 WTA) (ORA 3.30) SORANA…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ii reproșeaza ministrului Justiției Tudor Toader ca, deși au trecut 112 zile, nu a luat nicio decizie cu privirea la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, din funcție.DEMISIA SERII in Romania: 'Am decis sa imi incetez activitatea' „112 zile in care…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 IRINA BEGU (40 WTA) – Petra Martici (Croația,…

- Debarcarea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului l-a facut pe fostul presedinte Traian Basescu, sa-l 'distruga' pur si simplu pe Liviu Dragnea. In direct pe B1TV, Basescu l-a facut praf pur si simplu pe Dragnea si a anuntat o adevarata apocalipsa pentru Romania.Citeste si: ALERTA – Conducerea…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- In anul 1868, in Romania, drumurile nu se inchideau din cauza zapezii. Asta pentru ca fiecare 3 kilometri de drum public erau adminstrați de cate un cantonier. Acesta intreținea porțiunea de șoseaua de care raspundea și trebuia sa asigure traficul indiferent de anotimp, ziua și noaptea. ”Lucrul cantonierului…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat,…

- Fostul ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a atras atentia asupra mai multor nereguli gasite la Agentia de transplant: "DESPRE HOȚIE, CRIMA, FENTE ȘI FLORICELE Care este cea mai simpla metoda pentru a te asigura ca poți fura liniștit? Simplu: sa iți faci singur regulile! Sau... și mai simplu, sa…

- Diferenta de 1 leu pentru fiecare litru de benzina a condus mii de soferi sa-si treaca masina pe GPL, pretul real al unei alimentari fiind de 90 lei pentru un rezervor plin. DE CE RECOMANDAM GPL SI IN ANUL 2018? In conceptia Monteaza GPL Romania ,…

- Noua taxa auto din 2018. Autoritatile locale au pregatit in ultimele luni terenul pentru introducerea acestei noi taxe auto, din care vor sa adune bani la buget, pe motiv ca Romania s-a umplut de masini second-hand care polueaza. Mai mult, edilul Capitalei, Gabriela Firea, vorbeste despre o taxa care…

- Un control efectuat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) privind uleiul de masline distribuit in magazinele din Romania a scos la iveala ca romanii sunt inselati in jumatate din cazuri....

- De ce aceasta senzație? Pana la urma, Romania e o republica, iar monarhia nu mai are vreo șansa sa revina (lucru acceptat de altfel, cu eleganța, chiar și de catre Regele Mihai). Cei mai mulți dintre oamenii care au suferit acum la moartea fostului rege nu ar fi de acord cu o revenire a regalitații,…

- In iunie 1994, Regele Mihai I a acordat un interviu revistei Capital. Este unul dintre rarele interviuri acordate de Majestatea Sa presei din Romania la acea vreme. In cadrul acestui interviu, Regele Mihai a restabilit adevarul istoric și a explicat in detaliu cum s-a petrecut momentul abdicarii…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Tudor Giurgiu, regizorul filmului despre moartea procurorului Panait: "Merita iesit in strada si protestat" Regizorul Tudor Giurgiu face apel la proteste de strada pentru a bloca modificarea legilor justitiei. In context, el reaminteste cazul dramatic al procurorului Cristian Panait, care si-a luat…

- In urma cu doua saptamani s-a consumat un episod extrem de interesant in relația dintre Romania și SUA. Senatorii din Comisia de Aparare au lipsit de la ședința in care se vota achiziția rachetelor Patriot, ceea ce a nascut un scandal uriaș. Coincidența sau nu, in plin scandal legat absența senatorilor,…

- Anual, revista romana „Capital” publica topul celor mai bogați 300 de oameni din Romania. De mai mulți ani, in top se regasește și fostul prim-ministru al Republicii Moldova in perioada 19 februarie - 9 noiembrie 1999, Ion Sturza. Astfel, dupa ce in topul de anul trecut omul de afaceri se regasea pe…

- Doua persoane de afaceri care activeaza in Bistrița se numara printre cei mai bogați oameni din Romania. Averile lor sunt de milioane de euro, unul dintre ei fiind chiar in top 100. AFLA cine sunt:

- eMAG iți aduce electrocasnicele de care ai nevoie la tine la ușa, dar și cu reduceri considerabile, ca doar e ziua lui. eMAG implinește 16 ani de cand a debutat pe piața din Romania. Reducerile le-ar putea face concurența lejer celor de Black Friday, așa ca ți-am cautat și niște electrocasnice pe care…

- Women's Tennis Association (WTA) ii dedica un articol Simonei Halep, despre care noteaza ca, dupa ce a devenit numarul 1 mondial in octombrie, a fost acum desemnata cea mai de succes femeie din Romania de publicația Capital.

- Simona Halep nu este numarul unu doar in clasamentul WTA, ci si in ierarhia celor mai de succes femei din Romania. Topul facut public de Capital o gaseste pe prima pozitie pe Simona 460 de puncte .Halep e urmata de Corina Cretu 415 puncte , Comisarul European pentru Politici Regionale. Podiumul e completat…

- Casa lui Ion Țiriac sfideaza orice imaginație. Cel mai bogat roman traiește intr-un lux imperial. Printre excentricitatile din casa miliardarului se numara o baie de 250 de metri patrati si un pat tapitat cu piele de elefant, informeaza Romania TV. Citeste si Cei mai bogati romani in 2017.…