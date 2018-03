Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de euro sunt puse la dispoziție de Uniunea Europeana pentru proiecte de cercetare. Totodata, exista și un fond de imprumut in care rambursarea este mai relaxata, gandita special pentru proiectele științifice. Companii din Belgia sau Germania au realizat proiecte de cercetare ambițioase in studiul…

- Austriacul Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in decembrie achizitionarea Niki, compania aeriana pe care a infiintat-o in 2003 si a vandut-o Air Berlin in 2011. Si proprietarul British Airways, firma IAG, precum si compania low-cost Ryanair erau interesate de preluarea Niki. Ryanair…

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Producatorul german de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază de…

- Producatorul international de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază…

- 'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta…

- Cand se schimba ora 2018. ORA DE VARA 2018. Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. In martie, vom trece la ora de vara 2018, iar noi iți dam toate detaliile despre noaptea in care dam ceasurile cu o ora inainte. Atunci, ziua este egala…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Firmele vor fi obligate sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare, astfel incat diferențele nejustificare intre salariile femeilor și cele ale barbaților vor putea fi ușor descoperite. Premierul francez Edouard Philippe a propus ca, într-un interval de trei ani, companiile…

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate pe oameni.…

- De ceva vreme democratia europeana se confrunta cu o problema. In cateva state puterea este exrcitata din umbra de oameni cu probleme penale care nu pot ocupa o functie executiva si au recurs la premieri si ministri marioneta. Este cazul Poloniei, Romaniei si Cehiei, scrie publicatia „The Economist“…

- Membrii Partidului Social Democrat din Germania (SPD, centru-stanga) au votat in favoarea coalitiei cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, a anuntat duminica dimineata postul de televiziune ZDF citat de Reuters.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat sambata, la sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca in prezent Romania este caracterizata prin lipsa de viziune si a obiectivelor clar definite si ca nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor nationale. “Romania de astazi…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Statisticile arata ca Romania ocupa locul doi in Europa la obezitate infantila, iar specialistii avertizeaza ca peste 11% din populatia tarii este afectata de diabet. Principalele doua cauze sunt lipsa de educatie nutritiva si lipsa de miscare. Un ONG a lansat astazi la Cluj un program care isi propune…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Valul de frig siberian care s-a abatut asupra Europei a ucis peste 40 de oameni pana miercuri, inclusiv numeroase persoane fara adapost, si continua sa perturbe transporturile, relateaza AFP. Numit ”Bestia din Est” de presa britanica, ”Ursul din Siberia” in Olanda, ”tunul de zapada” in Suedia sau…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Tot mai mulți romani care viziteaza tarile dezvoltate din Europa, dar și romanii stabiliți in alte tari care vin in vizita acasa, constata un fenomen aparent paradoxal: deși nivelul de trai din Romania este net inferior comparativ cu cele din Germania, Italia, Anglia de exemplu, prețurile din supermarketurile…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Claudia Prisecaru, campioana naționala de tineret la 1500 metri și 3000 metri, a reprezentat Romania in cursa de 3000 metri a Campionatului Balcanic de sala senioare, care a avut loc la Istanbul. In proba in care a alergat sambata, 17 februarie, sportiva de la CSM Focșani 2007, pregatita de profesorul…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- Samsung incepuse in urma cu doar cateva zile sa livreze o versiune finala de Android 8.0 Oreo catre utilizatorii de Galaxy S9, insa compania a oprit lansarea fara sa ofere alte detalii. Cei care au reusit sa instaleze noul software vor putea in continuare sa il foloseasca, cu riscul de a intampina probleme,…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- NATO va crea un sistem similar Spatiului Schengen, pentru ca trupele sale sa se deplaseze mai usor, scrie digi24.ro Anuntul a fost facut la Bruxelles, unde se desfasoara întâlnirea ministrilor Apararii. Este vorba de un asa-numit „Schengen militar”, care ar…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Salariul minim…

- Kik Textilien, unul dintre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, care detine circa 3.400 de magazine in Europa, dintre care 2.600 de unitati in Germania, va intra pe piata din Romania.

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Investitorii ignora semnalele de risc major din tari din Europa de Est si continua sa investeasca in state precum Romania, Polonia sau Cehia, care si-au depasit insa vecinii, ajutate fiind de stimuli ai Bancii Centrale Europene si de crestere economica, arata Bloomberg, intr-o analiza.

- Casa de resedinta a cancelarului german Angela Merkel este departe de vilele opulente detinute de politicienii din Romania. Jurnaliștii care au descoperit locuința cancelarului remarca faptul ca in comparație cu casele unor funcționari rusi, „resedința” lui Merkel arata mai mult ca spațiu destinat muncitorilor,…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Crăciun pentru statele membre UE, în timp…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…