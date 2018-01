Capcanele de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti Autostrada Bucuresti-Pitesti seamana acum cu un camp de lupta, o spun chiar muncitorii. Zecile de gropi sunt extrem de periculoase pentru soferii care merg cu viteze de peste 100 de kilometri pe ora. Unii dintre ei, nu reusesc sa evite fiecare crater si platesc din plin pentru asta. Prima banda a autostrazii este plina de gropi. Pe o distanta de un kilometru, sunt peste 50 de gauri in asfalt. Cele mai adanci dintre ele au chiar si 15 centimetri. Sorin Ene, spcialist in conducere defensiva: „Sunt extraordinar de periculoase. Ganditi-va la vitezele cu care se merge pe autostrada, ce se poate intampla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

