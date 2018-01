Stiri pe aceeasi tema

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- Victor Ciutacu a scris un mesaj dur pe Facebook in urma cu puțin timp. Este unul dur la adresa protestatarilor pe care-i face ”proști” și incearca sa-i faca sa conștientizeze pericolul in care arunca Romania prin opoziția lor impotriva unei schimbari benefice. ”Tefeleilor haștagieni, Mazare,…

- Brașovenii au ieșit din nou in strada sambata seara, in spațiul dintre Prefectura și cladirea Modarom, nemulțumiți de modificarea legilor Justitiei Potrivit fortelor de ordine, aproximativ 250 de persoane au protestat, incepand cu ora 18,00, in fata Prefecturii. Aceștia nu s-au mai deplasat in Piata…

- Aproximativ 100 de studenti ai Facultatii de Drept din Bucuresti protesteaza miercuri, la ora 13.00 fata de modificarile legislatiei penale. Protestul este unul tacut, tinerii stand pe treptele institutiei de invatamant cu Constitutia in maini. Asociatia Studentilor in Drept i-a chemat pe…

- Municipalitatea va plati 1,6 milioane de euro pentru fostul cinematograf Lumina, care va fi apoi dat in administrare Teatrului Ion Creanga. Cladirea de pe Bulevardul Elisabeta in care a functionat cinematograful a fost construita in anul 1926. La acest moment, potrivit Hotnews, proprietari…

- Partidul National Liberal se opune proiectului de hotarare prin care serviciile de tip Uber/Taxify sunt "excluse de pe piata" in Bucuresti, a declarat marti Ciprian Ciucu, consilier general PNL.

- Jurnalistul Ionel Stoica a postat pe Facebook imagini de la protestul magistraților din București fața de modificarile controversate la legile justiției discutate de coaliția PSD-ALDE. ”Magistrații din București au aprins lanternele de la telefoane, pe treptele Palatului de Justiție. Sper sa vada mesajul…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Noi proteste sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- Psihologul Cezar Laurențiu Cioc, specialistul Libertatea a urmarit funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei și a analizat atitudinea celor prezenți, fie ca sunt membri ai Casei Regale, prinți ai marilor țari europene sau politicieni Romani. Libertatea va prezinta concluziile sale. Ce au spus astazi atitudinile…

- Adrien Brody, actorul american laureat cu premiul Oscar, a venit in Romania pentru prima data pentru a asista la proiecția noului sau film, „Bullet Head. Capcana mortala“, in care joaca și Alexandra Dinu, de altfel singura prezența feminina din film. Proiecția „Bullet Head. Capcana mortala“ a avut…

- Dezbaterea din Parlament pe legile justiției a inceput cu scandal. Dupa mici fricțiuni, in care președintele de ședința Gabriel Vlase ii șicana pe cei de la PNL și USR cu amenințarea ca le va taia microfonul, cei de la PMP au luat o decizie radicala.Deputatul PMP, Robert Turcescu, a anunțat…

- Avertismentul lansat de ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, privind modificarea legilor justiției nu a ramas netaxat! Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, ii solicita lui Donald Trump inlocuirea ambasadorului SUA la București, Hans Klemm, motivand ca „afecteaza grav Parteneriatul nostru Strategic…

- "Reforma în justitie este necesara, legile justitiei justifica urgenta, dar noi ne afla acum în fata unui simulacru de conceptie si dezbatere care este foarte periculos", este de parere consultantul politic Cozmin Gusa.

- Nicoleta Dumitrescu Duminica seara, ca si in alte duminici din ultima vreme, in Capitala, dar si in numeroase orase din tara, romanii au iesit in strada pentru a protesta, actiunile lor fiind indreptate in mod special impotriva mult contestatelor modificari ce se doresc a fi facute de catre partidele…

- Un angajat din 11 din Cluj-Napoca lucreaza in IT, numarul companiilor care activeaza in acest domeniu crescand in municipiu cu 75% fata de anul 2011, releva datele unui studiu national realizat de Clusterul IT ARIES Transilvania, transmite Mediafax. Presedintele ARIES Transilvania, Voicu Oprean, a…

- S-AU SATURAT… Conducerea PSD de la Vaslui, una din cele mai puternice organizatii din tara, nu este multumita de scandalurile de la centru, dintre premierul Tudose si primarul general Firea, sau dintre Mihai Tudose si Rovana Plumb, dar nu iese cu declaratii publice, asteptand sa vada ce se va mai intampla…

- Casa Regala a facut cateva modificari in programul funeraliilor regelui Mihai, raspunzand astfel pozitiv observatiilor transmise public in ultimele zile de diversi istorici sau cunoscatori ai traditiilor. Astfel, sambata, in ziua inmormantarii, "dupa scurta ceremonie religioasa si militara…

- Tariceanu, despre planul PSD de a-si scoate oamenii in strada: „Eu cred ca nu e nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere” Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, intrebat fiind daca va participa la mitingurile organizate de PSD, ca ”nu este nevoie in acest moment de mitinguri…

- Codrin Ștefanescu, mesaj catre ministrul Carmen Dan: ”Sa se gandeasca foarte serios daca nu e necesar sa produca niste schimbari la minister, și legat de jandarmi”, a spus dumunica seara, secretarul general adjunct al PSD, la sediul central al partiduluik, referitor la incidentele de sambata, cand protestatarii…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Premierul Mihai Tudose si-a exprimat punctul de vedere privitor la Târgul de Craciun pe care primarul Firea vrea sa îl organizeze, din 5 decembrie, în Piata Victoriei din Bucuresti.

- BREAKING NEWSUPDATE Protest printre colinde. Clujul, intre "O ce veste minunata" si "Dragnea si Tudorel sunteti statul paralel" Aproape 4.000 de clujeni au protestat duminica seara in Piata Unirii, unde s-a deschis Targul de Craciun. Protestatarii au scandat "Dragnea nu uita Romania nu-i a ta" si "Demisia"…

- Proteste in marile orașe din Romania, in paralel cu protestul din București . Zeci de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de legile justiției. Cluj. Peste 1.500 de persoane protesteaza duminica seara in Piata Unirii din Cluj-Napoca unde s-a deschis Targul de Craciun, acestea scandand…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului National…

- Un proiect vechi de aproape 10 ani, care prevede construirea unei noi artere de circulatie, denumita „Bulevardul Liniei”, in cartierul Militari, este analizat de specialistii din departamentul de infrastructura al Primariei Municipiului Bucuresti (PMB). Unul dintre cele mai aglomerate…

- Laurette și-a etalat din nou formele pe podium, ea avand colaborari de lunga durata datorita profesionalismului de care da dovada. Zilele trecute, mulatra a defilat pentru designerul Liza Panait, care și-a lansat cea mai recenta colecție. Practic se poate spune ca Laurette a crescut sub ochii creatoarei…

- „Casa de Cultura a Sindicatelor a devenit Casa de Cultura a aradenilor” – anunta Primaria Municipiului Arad. In fapt, se face referire la transarea in justitie a problemei dreptului de proprietate asupra imobilului Casei de Cultura a Sindicatelor. Miercuri, 8 noiembrie, Curtea de Apel Timișoara a emis…

- Potrivit unor surse din cadrul anchetei, in Mina Uricani, la locul exploziei din data de 30 octombrie, au fost gasite mai multe mucuri de tigari. ”Am gasit mucuri de tigari in subteran, in Mina Uricani, la locul exploziei. Nu excludem varianta ca aceasta sa fi fost cauza accidentului”, au declarat…

- Deosebirea dintre SRI-ul condus de Virgul Magureanu și SRI-ul de azi este ca „in lipsa unui director autentic”, anumite segmente din instituție „și-au luat-o in cap, au inceput sa acționeze pe cont propriu, aservindu-se direct intereselor politice și meschine unui individ ca Basescu, de exemplu”, este…

- Initial, cateva mii de oameni se adunasera in Piata Victoriei, iar la ora 19.00 au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei. Oamenii scandeaza "Justitie, nu coruptie", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Jos Guvernul", "PSD ciuma rosie", "CCR sluga PSD".…

- Senatorul Titus Corlatean,fost ministru al Justiției, a declarat, miercuri, in cadrul audierii din comisia de ancheta privind arhiva SIPA ca ambasadorii Olandei și SUA la București, din 2012 au facut presiuni asupra sa pentru a o numi pe Laura Codruta Kovesi „intr-o functie de varf”, sustinand insa…

- "Stam noi simbolic cat vrem la guvern, realitatea este ca guvernul este doar o marioneta, iar legile justitiei se fac acum in parlament. Duminica ne strangem la Guvern, iar la ora 19:00 plecam in mars, catre Casa Poporului. Motivele ? 1. Proiectul de modificare al Legilor Justiției…

- Dragnea a primit de la președintele Iohannis, de ziua lui, un buchet de orhidee: ”A fost un gest frumos”, a comentat președintele PSD, la Parlament. El nu a vrut sa spuna ce culoare a avut buchetul de flori, potrivit unor surse, fiind vorba de orhidee albe și roșii. ”Nu pot sa spun. A fost un gest…

- Pentru Cosmina Simiean, cariera și succesul au o alta conotație: nimic nu se construiește fara suflet! Ea a decis ca ceea ce vrea sa faca este sa intinda o mana de ajutor celor uitați de familie, de prieteni sau chiar de stat. Așa a ajuns la 27 de ani sa conduca Direcția Sociala din cel mai mare…

- Potrivit expunerii de motive, construirea acestui monument va contribui la „punerea in valoare a faptelor eroice realizate pentru apararea Romaniei, la dezvoltarea identitatii nationale si a respectului fata de Armata Romana, la combaterea xenofobiei si antisemitismului, a cliseelor si perceptiilor…

- Potrivit Politiei Dambovita, doi elevi de la o scoala din Uliesti, comuna Croitori, au avut un conflict intr-o pauza, iar in urma bataii, unul dintre ei s-a lovit grav la cap. „Unul dintre ei l-a lovit pe celalalt, acesta din urma cazand si lovindu-se cu capul de ciment. A fost transportat…

- Gabriela Firea, nemulțumita de comentariile despre traficul din Capitala: Nu cred ca trebuie sa ironizam autoritațile, sau sa consideram ca este un subiect de cancan, a spus marți, primarul Capitalei, aflata la o dezbatere in Parlament, intitulata „Mari proiecte care pot dezvolta Romania” . ”Nu cred…

- Regizor roman, decorat de statul francez Regizorul Cristian Mungiu a primit joi Legiunea de Onoare in grad de Cavaler, decorația fiindu-i inmanata de ambasadoarea Franței la București, Michele Ramis. Diplomatul francez a amintit, în cadrul ceremoniei, parcursul regizorului român și…

- Cristina Manea are 23 de ani și este din cartierul piteștean Trivale. In urma cu 3 luni a adus pe lume o fetița, iar la scurt timp doctorii i-au dat un diagnostic devastator: cancer. Starea acesteia s-a degradat de la o zi la alta și a trecut deja printr-o etapa de chimioterapie. Din pacate insa, tanara…

- Marcel Iureș a ajuns actor din intamplare, dupa ce a testat, in tinerețe, mai multe joburi. Este cel mai bine cotat actor roman la Hollywood, insa faima de care se bucura de ani buni nu l-a schimbat. Este adorat de public și iși pregatește minuțios fiecare rol, pentru ca aparițiile sale sa fie ireproșabile.…

- Liviu Dragnea s-a intalnit anterior cu Paul Stanescu, propunerea PSD pentru ministerul Dezvvoltarii. Intalnirea celor doi a avut loc in contextul in care surse politice citate de Romania TVau declarat ca presedintele Klaus Iohannis ar urma sa respinga propunerea PSD de numire a lui Paul Stanescu…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, susține, intr-un interviu pentru Libertatea, ca Rusia a trimis in estul țarii sale aproximativ 20.000 de mercenari și 5.000 de trupe obișnuite. Pavlo Klimkin avertizeaza ca riscul unei invazii inca exista și ca nu va disparea prea curand. Cum relatarile…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a explicat miercuri, la Parlament, de ce a cerut demisia din Guvern a ministrilor cu probleme penale Sevil Shhaideh si Rovana Plumb: pentru ca cele doua sunt in relatie directa cu Bruxelles-ul, iar perceptia acolo este cu totul alta decat realitatea de la Bucuresti. Advertisement…

- O fosta polițișta din Olanda a pornit in marș prin Europa pentru a atrage atenția asupra situației cainilor fara stapan. Alaturi de olandeza sunt doua dintre cațelușele ei, Indy și Faye, adoptate din Romania. Marșul se va finaliza la București, dupa mai bine de 2000 de kilometri și vizitarea a șapte…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a ajuns luni dimineața la Palatul Parlamentului. Acesta a fost primit de liderii celor doua camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Si presedintele Iohannis il va primi astazi la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.