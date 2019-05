Capcană în care au căzut unii primari PSD după europarlamentare. Risc pentru ei De asemenea, presedintele PSD Bacau, senatorul Dragos Benea, a declarat, pe pagina sa de Facebook, ca dupa rezultatul de la alegerile europarlamentare, intrarea in opozitie a social-democratilor devine o optiune ”extrem de argumentata". Unii primari PSD sunt ingrijorați ca la viitoarele alegeri nu vor mai fi aleși. Din acest motiv, au inceput sa protesteze, sa ceara demisia Guvernului și sa spuna ca vor sa fie in opoziție. Ce nu iau ei in seama este ca daca PSD pierde guvernarea, risca sa nu mai fie edili la viitoarele alegeri in condițiile in care PNL solicita introducerea votului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

