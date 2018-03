Stiri pe aceeasi tema

- Traversare nepermisa in Piatra Neamț. Un barbat a fost incatusat de politisti dupa ce a fost prins ca a traversat printr-un loc nepermis și a refuzat sa se legitimeze, in zona Piața Centrala din Piatra-Neamț. Intreaga scena a fost filmata și postata pe Facebook. Filmarea s-a viralizat, iar oamenii i-au…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la scandalul dintre Marea Britanie si Rusia, generat de otravirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic."Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s…

- Reprezentanții magazinului din Arad in care a fost filmat un șoarece printre produsele lactate au trimis, prin e-mail, la Parchetul din Arad, o plangere penala pentru inșelatorie. Vizat ar fi cel care a filmat șoarecele, despre care cei de la Kaufland spun ca ar fi pus intenționat rozatoarea acolo.…

- Un șoricel se plimba printre produse, pe un raft. Se intampla la Kaufland, iar o persoana a filmat totul și a postat pus filmarea pe internet. A fost preluata imediat. Acum, reprezentanții centrului comercial spun ca totul a fost pus la cale. Apariția șoarecului printre rafturile magazinului din Arad…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Giani Kirița nu a uitat incidentul cu turcul Turabi, de la ultima intalnire Romania – Turcia. Sambata seara, fostul fotbalist a anunțat ca vrea sa concureze contra lui Turabi. Echipele din cele doua țari s-au duelat inca o data. Inainte de joc, Giani Kirița a spus ca vrea sa-l infrunte pe Turabi, concurentul…

- Un celebru club de noapte din Capitala a fost “gazda” unei incaierari in toata regula. Scandalul a izbucnit din cauza lui ”Dany al lui Nikos”, interlop devenit celebru dupa ce a batut o turista pe plaja din Mamaia. Acesta a intrat intr-un conflict cu bodyguardul lui “Bozo”, fiul ministrului Fondurilor…

- CHIȘINAU, 7 mart — Sputnik. Scandalul rasunator, care s-a iscat în legatura cu situația complicata de la gradinița nr. 68, a fost comentat de catre directoarea acestei instituții, Elena Cotova. „În primul rând, vreau sa comunic ca dadaca de la gradinița noastra…

- Noul telefon lansat de Samsung are procesoare de top la interior, dar asta nu inseamna ca performanțele telefonului sunt la nivelul așteptarilor, ba din contra, Scriu cei de la Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 este disponibil in doua variante de procesor. Cea pe care o vei primi in Europa este a telefonului…

- Kamara a fost implicat intr-un scandal de proporții, dupa ce soția lui, Oana, sotia i-a adus mai multe acuzații. Cearta a afectat-o și pe Madalina, iubita de doar cateva saptamani a artistului, cu care parea sa inceapa o frumoasa poveste de iubire. In cele din urma, Madalina a decis sa puna punct relației,…

- Cristi Dumitru, in varsta de 31 de ani, zis Pascolo, care a fost injunghiat, in urma cu doua saptamani, de prietenul sau, Cristofer Laza, a murit. Tanarul fusese transferat la Spitalul Clinic din Targu-Mureș, starea de sanatate fiind grava. Acesta fusese operat, unele surse precizand, la acel moment,…

- Un tanar a amenințat ca iși omoara iubita in Timișoara și a starnit panica in randul vecinilor care au asistat uluiți la grozavie. Individul, inarmat cu un cuțit, a batut din ușa in ușa și a strigat ca orice persoana care va ieși va pieri dintr-o lovitura. Locatarii unui bloc din Timișoara au fost treziți,…

- Aseara, dupa o declarație de presa de aproape 80 de minute, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruta Kovesi, invocand motive care au starnit critici inclusiv din partea unor specialiști in drept. Tudorel…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, vrea ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa &"nu se faca de râs&" când va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, în urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, crede ca scandalul din jurul DNA nu face bine nimanui, iar raspunderea magistratilor ar putea crea haos in instante. Despre DNA, parchete, procurori si parlamentari, dar si despre statul paralel, intr-un interviu pentru MEDIAFAX.

- Prin sistem 112, o persoana necunoscuta a informat despre existența unui sistem exploziv in incinta Curții de Apel București, anunța Poliția Capitalei. UPDATE ORA 13.08 „Cladirea este evacuata și se efectueaza controlul pirotehnic”, informeaza reprezentanții Poliției Capitalei. „Au fost luate masuri…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. In timp ce opinia publica și oficialii analizeaza diferite opțiuni, argumente și soluții cu privire la dezvaluirile fostului deputat Vlad Cosma despre practici ilicite din cadrul DNA Ploiești, liderul PMP intervine cu un sfat crucial…

- Ministrul de Finante vine cu explicatii, dupa ce sindicatele au acuzat faptul ca mii de angajati sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical. Sindicalistii au cerut Guvernului sa intervina de urgenta…

- Directia Nationala Anticoruptie a primit, joi, o solicitare din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, prin care se cere initierea demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti.

- Laura Codruta Kovesi a anuntat ca va face o conferinta de presa"Va informam ca astazi, 14 februarie 2018, ora 19:30, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, doamna procuror sef Laura Codruta Kovesi va sustine o conferinta de presa. Reprezentanții mass-media care vor participa sunt invitați…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei se va intoarce mai devreme in tara, din Japonia, acolo unde se afla intr-o vizita de lucru. Toader a declarat ca va participa joi la sedinta de Guvern. Luni, 12 februarie, premierul Viorica Dancila a declarat ca-l va chema in tara pe ministrul Justitiei pentru a se…

- Fostul premier, Victor Ponta, a pus in perspectiva problema falsificarii probelor la DNA Ploiești, Dupa ce intreg scandalul a ieșit la iveala, fostul lider al Partidului Social Democrat a subliniat faptul ca speranțele sale sunt minime in ceea ce privește o acțiune dreapta care sa fie luata de autoritațile…

- Aprobarea bugetului comunei Bascov a comportat discuții furtunose cu repartizarea bugetului , pentru Centrul Cultural se prevazuse 1.400.000 lei vechi, o suma aberanta in opinia președintelui PNL Bascov, Dorin Vlasceanu, care este și consilier local. “Intr-adevar s-au desfașurat activitați culturale,…

- Scandalul scaderii salariilor dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat a produs o adevarata revolta printre cetatenii. Mii de oameni au salariile taiate dupa revolutia fiscala a celor de la PSD, iar problemele sunt multimple. In acest scandal intervine si fostul presedinte, Traian…

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa ca Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care sa explice intreg haosul creat in urma prorogarii termenului de depunere al Declaratiei 600."In legatura cu declaratia 600 si in legatura cu faptul ca…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- ​Petru-Bogdan Cojocaru (34 de ani), propus Ministru al Comunicatiilor, a fost avizat luni in Parlament pentru preluarea acestei functii cu 15 voturi pentru, 5 voturi impotriva si nicio abtinere. "Inteleg domeniul si cred ca e un avantaj", a spus Bogdan Cojocaru care a subliniat ca a terminat Facultatea…

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. "Am spus ca nu ma bag si nu comentez in aceasta perioada nimic", a raspuns Dragnea intrebat ce parere are despre…

- El a zis ca ii plac moderatorii care fac cel mai mare rating pe publicul comercial. Mai mult decat atat, Cozmin Gușa a felicitat-o pe Denise Rifai pentru faptul ca este urmarita de un public din ce in ce mai numeros. "Nu am o emisiune preferata la Realitatea TV. Am moderatori preferați - toți…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu ii cere liderului PSD, pe care il acuza ca se ascunde de cand au inceput dezbaterile pe legile justitiei, sa raspunda daca el este initiatorul din umbra al modificarilor respectivelor acte normative si care este pozitia sa in fata criticilor aduse de profesionistii…