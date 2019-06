Stiri pe aceeasi tema

- Cantitati uriase de bani "murdari" intra in Europa in special din Rusia si China, a afirmat un inalt responsabil al Europol pentru combaterea spalarii banilor, avertizand ca exista riscul unei repetari in...

- Europa trebuie sa se repoziționeze pentru a putea raspunde provocarilor venite din partea celor trei rivali globali ai sai, China, Rusia și SUA, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform Mediafax.Merkel a afirmat, in cadrul unui…

- Grupul rus Gazprom a raportat o crestere de peste 100% a profitului net in 2018, gratie vanzarilor record de gaze spre Europa, in pofida presiunilor asupra statelor membre UE pentru a-si diversifica surselor de aprovizionare, transmite Reuters. Gazprom, companie responsabila pentru 5% din…

- Generalul Eberhard Zorn, seful Statului Major General al Germaniei, vede Rusia drept “o mare amenintare” la adresa pacii in Europa, informeaza sambata agentia dpa. Generalul german se referea la ocupatia provinciei ucrainene Crimeea de catre Rusia, la situatia din estul Ucrainei, la otravirea fostului…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Cea mai mare banca din Suedia ar fi fost implicata în "laundromatul rusesc". Potrivit Reuters si Financial Times, care fac trimitere la un raport intern al Swedbank, circa 135 de miliarde de euro ar fi fost spalati prin intermediul filialei sale din Estonia. Banii ar…