Cantitate record de solzi de pangolin şi colţi de elefant, confiscată în Hong Kong O cantitate record de opt tone de solzi de pangolin si peste 1.000 de colti de elefant a fost confiscata dintr-un container maritim in Hong Kong, au informat oficialii locali, citati de BBC. Containerul, provenind din Nigeria, care continea, potrivit documentelor oficiale, carne de vita congelata, a fost descoperit in urma unei informatii primite de la o persoana anonima. Incarcatura ilegala are o valoare estimata de circa 8 milioane de dolari (6 milioane de lire sterline). Potrivit oficialilor, un barbat si o femeie de la societatea comerciala care efectua transportul au fost arestati in acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

