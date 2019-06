Cantitate impresionantă de droguri capturată în SUA Anchetatorii cred ca persoanele care cultivau canabis au obtinut in mod fraudulos licente temporare si provizorii pentru cultivarea a circa 187 de acri (75,6 hectare) de teren, din care mai mult de 60 de acri erau folositi pentru cultivare de canabis, potrivit unui comunicat al politiei comitatului. A durat patru zile sa fie confiscata cantitatea de canabis si distruse circa 350.000 de plante, dintre care unele pe cale sa fie recoltate. Autoritatile au executat mai multe perchezitii in comitatele Santa Barbara si San Luis Obispo. Investigatia este rezultatul unor plangeri si informatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea deceselor raportate de la inceputul lunii iunie au fost inregistrate in districtul Muzaffarpur, a declarat reprezentantul autoritatilor sanitare din Bihar, Sanjay Kumar. Circa 50% dintre cei peste 600 de copii care au fost internati in spitale cu simptome de encefalita au fost…

- Samuel Little, in varsta de 78 de ani, este considerat cel mai prolific criminal in serie din Statele Unite dupa ce pe parcursul a 40 de ani a ucis 93 de femei. In timpul marturisirii sale, Little povestește ca și-a ales victimele din randul femeilor ”carora nu le-ar simți nimeni lipsa”, iar in timpul…

- Politistii de frontiera din Urziceni au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean roman cautat de autoritatile din Luxemburg pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei. Scms. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Astazi, 30 Aprilie 2019, in jurul orei 3 dimineata,…

- Autoritațile de reglementare pentru siguranța auto din SUA au extins o ancheta privind airbagurile despre care se suspecteaza ca ar fi fost defecte, cauzând cel puțin 8 decese deoarece nu s-au deschis, relateaza USA Today. Administratiei Nationale pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi…

- La data de 18.04.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Covasna au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului B. I. L., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Tot joi, cu…

- Un traficant de droguri din Satu Mare prins in flagrant cu „marfa“ de peste 25.000 de euro a fost eliberat de judecatori dupa doar cateva zile de arest preventiv, insa nu pentru ca ar fi fost nevinovat, ci pentru ca procurorul care a instrumentat cazul si l-a dus la arestare nu mai avea vechimea necesara…

- Doi adolescenți din Valcea, banuiți ca au cumparat din strainatate droguri de mare risc și le-au vandut in licee, au fost arestați. Unul dintre ei a fost arestat preventiv, iar celalalt la domiciliu, scrie Mediafax.Potrivit DIICOT, procurorii din Valcea au dispus reținerea pentru o perioada…