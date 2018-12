Cântecele Unirii, învățate de lăzăriști La eveniment au participat ocupanții primului loc de la fiecare nivel de clase (a V-a, a IX-a B, a X-a C, a XI-a D și a XII-a B). Concursul, dedicat sarbatorii „Centenarului Marii Uniri”, s-a derulat in perioada 22-28 noiembrie, fiind inițiat de conducerea liceului, in parteneriat cu Consiliul Școlar al Elevilor. „Fiecare clasa a avut de invațat doua cantece ale Unirii, «Hora Unirii» și un cantec la alegere din broșura «Cantecele Unirii». Cantecele au fost invațate și repetate in cadrul orelor de dirigenție, la cele de muzica sau dupa terminarea orelor de curs”, a explicat directorul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Oros a cucerit argintul la olimpiada desfașurata in Botswana. Vlad este și cel care a obținut locul I Olimpiada Naționala de Științe pentru Juniori. A fost in lotul extins pentru aceasta olimpiada, a facut doua saptamani de pregatiri intense la București, iar in urma testelor s-a plasat in fruntea…

- „In ceea ce privește preluarea conducerii organizației judetene, in momentul de fața acest lucru se face conform Statutului PSD. Orice alta maniera de preluare a conducerii contravine normelor statutare pe care avem obligatia de a le respecta indiferent de funcția politica, administrativa…

- International School of Oradea in colaborare cu Lotus Center Oradea, Kiss Fm, Pianoforte School și Trustul de Presa Infomedia -Bihon.ro și Jurnalul Bihorean organizeaza acest eveniment in scopul promovarii și stimularii creativitații, descoperirii talentelor interpretative, a valorilor muzicale…

- „Visul unei seri de iarna” se numește evenimentul inițiat de Asociația Parinților din Liceul Ion Vidu din Timișoara și reprezentanții Clubului Lions Dinamic Plus. Evenimentul va avea loc la Venu Events, in data de 18 decembrie, cu incepere de la ora 18. Va fi o seara pentru elevii de la Vidu…

- Conform polițiștilor, actiunea a vizat combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza excesiva si depasirea limitelor legale de viteza. Astfel ca, luni au fost aplicate 97 de sanctiuni contraventionale,…

- Pe 28 noiembrie, incepand cu ora 10, la sediul Colegiului Particular „Vasile Goldiș” din Arad, de pe strada Feleacului, numarul 1, va avea loc festivitatea de aniversare a doua decenii de invațamant particular in Arad. La eveniment vor lua parte, printre alții, Claudia Tarniceriu, directorul Colegiului…

- 11 este ora de start a primului joc in fata fanilor, din acest acest sezon, al voleibalistilor de la UVVG ProVolei Arad, in CN de cadeti. Disputa de duminica are loc la sala de sport a Sc. Gim. „Avram Iancu” (Gen. 18), adversara fiind CSȘ Oțelu Roșu. De la ora 13, Westar Arad infrunta, la sala Șc.…

- Acestea sunt programate intre 20-23 septembrie, la Bursa, in Turcia, iar președintele CS Fan Arad, Ștefan Gog, spera ca medaliații cu aur de la Mamaia sa faca o figura cat mai frumoasa. Bihoreanul Catalin Lelea, ce reprezinta Aradul de șase sezoane, a cucerit in cariera sa opt titluri de campion…