- Stevie Wonder va fi suspus unui transplant de rinichi, anunțul fiind facut chiar de cantarețul american, in timpul unui concert pe care l-a susținut sambata seara la Londra. „Sunt bine, totul e bine. Am gasit un donator și totul este bine”, a dezvaluit artistul in varsta de 69 de ani in fața spectatorilor.…

- Wonder a anuntat acest lucru sambata, in timpul recitalului de la festivalul British Summer Time Hyde Park. El a explicat ca va sustine inca trei show-uri inainte de a fi supus interventiei, in luna septembrie.„Ce se va intampla este asta: voi fi operat”, a spus el in fata multimii. „Nu…

- Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, fetita luata cu mascatii de la fosta asistenta maternala care o avea in grija, respinge categoric acuzatiile ca el si sotia sa ar fi infiat copila pentru a-i face transplant de rinichi fiicei sale de 11 ani. Barbatul spune ca a depus la anchetatori documente…

- Artistul a fost supus unui transplant de rinichi in 2013, iar operația a avut loc chiar in ziua in care s-a inscris pe lista de așteptare pentru aceasta intervenție. Toate acestea in condițiile in care, in mod normal, sunt persoane care așteapta și cațiva ani de zile pentru un astfel de transplant,…

Actorul Alexandru Arșinel a facut transplant in aceeași zi in care se inscrisese pe lista de așteptare, in Registrul Național de Transplant.

- Centrul Medical al Universitatii din Maryland (UMMC), SUA, a realizat primul transport al unui rinichi gata de transplant cu ajutorul unei drone.Drona a fost construita special pentru a monitoriza organul in timp real, in aer.