Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia a ajuns sa fie parte predominanta a vietii noastre, chiar, pe alocuri, sa ne controleze. Aproape toata lumea are un cont pe o retea de socializare, acces la internet de pe telefonul mobil, un card bancar controlat prin aplicatii online, acces la plata online a facturilor, iar lista poate…

- O echipa de pompieri luptand cu un foc de vegetatie din vestul Canadei a fost luata prin surprindere de o tornada de foc, un fenomen rar si periculos pe care a putut sa-l filmeze si care a devenit viral pe retelele de socializare, relateaza joi AFP. Scena terifianta a fost imortalizata…

- Agitatia electorala pe retelele de socializare trebuie reglementata, insa fara a limita dreptul la libera exprimare. De aceasta parere este Iurie Ciocan, membru al Comisiei Electorale Centrale. Opinia a fost exprimata in sedinta Comisiei parlamentare juridice, numiri si imunitati.

- Doi adolescenti suedezi sunt suspectati de uciderea unui roman fara adapost in orasul Huskvarna, la inceputul acestei luni ... The post Roman ucis intr-un parc din Suedia. Imagini cu victima, pe rețelele de socializare appeared first on Renasterea banateana .

- Guillermo Ochoa (33 de ani) i-a surprins pe toți cu noul sau look, portarul mexican fiind recunoscut destul de ușor pana acum datorita parului sau creț și cu un volum foarte mare. Prima poza cu noul look al lui Ochoa a fost postata chiar de Razvan Marin (22 de ani), cei doi fiind colegi la Standard…

- Madalina Ghenea a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, in care apare cu o rochie mulata. Comentariile au inceput sa apara, iar la scurt timp vedeta a rabufnit, dupa ce o prietena virtuala i-a spus ca are burta. Totul a inceput de la un comentariu in care este intrebata daca vine cel de-al…

- Oana Zavoranu si-a socat ieri admiratorii dupa ce a facut cateva marturisiri total neasteptate. Vedeta știe cum sa se aprecieze mai tare decat ar face-o oricine. Oana Zavoranu a dat o lecție tuturor prietenilor virtuali de pe retelele de socializare. O prietena a sfatuit-o sa se uite in oglinda și sa-și…