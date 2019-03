Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile tulburatoare in care un copil cu autism este imoblizat cu forta, in timp ce plange si zbate in cadrul unei lectii demonstrative, sustinuta de psihoterapeutul Tudor Mitasov la Vaslui, nu a sensibilizat institutia care are ca atributii tocmai protejarea drepturilor copiilor.

- Laurentiu Reghecampf a anuntat ca nu poate veni la FCSB deoarece are doua oferte uriase in momentul de fata, dintre care una din campionatul Germaniei. "Da, este adevarat. Am alte ganduri in momentul de fata. Am doua oferte foarte avantajoase pentru mine si, in momentul de fata, pot sa ma…