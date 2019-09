Regizorul Robert Dornhelm, ambasador Timișoara 2021

Consiliul director al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii l-a desemnat pe regizorul Robert Dornhelm ca ambasador...