Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea muzicii populare. A murit AZI! Muzica populara romaneasca e mai saraca fara el!foto O boala cumplita a fost cea care l-a rapus pe indragitul interpret de muzica populara Lucian Șipoș. Cantarețul avea doar 31 de ani! Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit…

- Ionel Siposavea doar 31 de ani și de mai mult timp se lupta cu o boala crunta. Parinții cantarețului de muzica populara a facut anunțul trist, iar toți cei care l-au cunoscut sunt in stare de șoc. Tanarul era și directorul unui ansamblu cunoscut. ”Cuvintele nu pot inlocui suferința. Durerea ne sfașie…

- Interpretul Ionel Lucian Șipoș a murit la numai 31 de ani, rapus de o boala nemiloasa. Cantaretul de muzica populara a murit din cauza unei boli cumplite. Toti cei care l-au cunoscut sunt in...

- Lacrimi amare și suferința in lumea folclorului banațean. Unul dintre cei mai iubiți și apreciați lideri ai unei asociații culturale din Timiș s-a stins din viața la varsta de 31 de ani. Ionel Sipos s-a stins din viata joi, la varsta de 31 de ani. Barbatul a fost rapus de o boala grea care l-a macinat…

- Elena Ionescu-Cojocaru, o indragita interpreta de muzica populara din Dobrogea, a murit la varsta de 68 de ani. Aceasta și-a pierdut viața din cauza unor complicații cardiace. Elena Ionescu-Cojocaru s-a nascut pe 3 iulie 1950 in satul Moșneni, județul Constanța. A absolvit Facultatea de Muzica din…

- Numele tinerei care a decedat este Jivan Diana, scrie wowbiz.ro. Ea era casatorita cu Andrei, barbatul alaturi de care visa sa imbatraneasca. Cei doi soti eru uniti de o mare pasiune, dansul, el fiind instructor de dans la o sala din Bucuresti. Citeste si Panica la un spectacol din Arad. Unei…

- Georgiana Marina, o cunoscuta interpreta de la noi, trece prin clipe de groaza dupa ce a suferit o pierdere importanta in familie. Bunicul acesteia a decedat seara trecuta, lasand in urma rauri de lacrimi.

- Sora interpretei de muzica populara Lili Ciortan a murit dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuieste, aflat in localitatea vasluiana Negresti. Elena Ciortan, in varsta de 70 de ani, a fost gasita de echipajele SMURD in stare critica. Cadrele medicale SMURD, acolo unde lucreaza si…