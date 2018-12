Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 decembrie, ASSOC Baia Mare, in colaborare cu Școala Populara de Arta au organizat o „Serbare de Carciun”. Tinerii de la ASSOC au fost ajutați și de Centrul „Pinochio”, Corul horitoarelor din Sapaia și Corul de barbați din Lucacești pentru ca spectacolul sa fie pe gustul tuturor. Spectacolul…

- Departe de casa, in diferite comunitati de pe Glob, romanii din diaspora se pregatesc de Craciun incercand sa pastreze traditiile si obiceiurile din Romania. Totul se intampla in jurul bisericilor romanesti din strainatate, acolo unde de sarbatori comunitatea se aduna ca intr-o familie.

- Reacția bizara a colegilor unui corist care s-a prabușit pe scena a starnit rumoare in sala de spectacole a Casei de Cultura din Radauți.Incidentul a avut loc duminica, 16 decembrie, la Casa de Cultura din Radauți, acolo unde avea loc un concert de Craciun.

- Iulius Mall Suceava le ofera clienților sai un cadou muzical, duminica, pe 16 decembrie, de la ora 19.00, la etaj, atunci cand melomanii sunt așteptați la un Concert extraodinar de Craciun susținut de Filarmonica de Stat Botoșani. Publicul va fi incantat cu partituri celebre, interpretate de ...

- Cantaretul de muzica latino-pop Lou Bega va deschide oficial Targul de Craciun organizat de Consiliul Judetean in centrul municipiului Piatra-Neamt, evenimentul fiind programat vineri, 7 decembrie, de la ora 18,00. Presedintele Consiliul Judetean Neamt, Ionel Arsene, a lansat o invitatie tuturor nemtenilor…

- ARAD. Duminica, 9 decembrie 2018, intre orele 13.00-19.00, Sala de evenimente Kumaras Social Events de pe strada Tribunul Dobra va gazdui un Bazar Caritabil pentru Asociatia Integra. Scopul manifestarii este acela de a sprijini asociatia sa isi amenajeze noul sediu. Pentru cei care nu stiu,…

- Corul Național de Camera „Madrigal Marin Constantin” și copii din Programul Național Cantus Mundi vor susține un concert extraordinar de Craciun la Ploiești In 20 decembrie, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va susține un concert extraordinar de Craciun…

- Cantarețul momentului vine pentru prima data in țara noastra! Ed Sheran va canta in Romania pe 3 iulie 2019, in cadrul turneului european care incepe pe 24 mai la Lyon, in Franta, si se incheie pe 24 august, la Ipswick, in Marea Britanie.