Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști, jandarmi, pompieri și specialiști A.N.A. au promovat, in perioada 10 – 18 septembrie, mesajul Campaniei de informare și prevenire “10 pentru siguranța”, in 25 de unitați de invațamant din județ. Prevenirea traficului de persoane, a consumului de droguri, a victimizarii din infracțiuni și…

- Polițiștii din Alba acționeaza pentru prevenirea accidentelor produse din cauza folosirii necorespunzatoare a telefoanelor mobile și a altor dispozitive tehnice, in timpul șofatului. Activitațile au loc in cadrul Campaniei „Focus on the road”, prevazuta in calendarul de acțiuni T.I.S.P.O.L. In perioada…

- La inceputul acestei saptamani, politistii structurilor Arme, Explozivi si Substante Periculoase au incheiat o actiune desfasurata pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor cu arme si munitii. Mii de elemente de munitie si 30 de tone de deseuri medicale au fost indisponibilizate, iar 8 persoane…

- Ieri, 4 septembrie 2019, Politia Municipiului Sebes a organizat o actiune, pe raza de competența, care a vizat creșterea siguranței cetațenilor și prevenirea accidentelor de circulație. La actiuni au participat politisti din structurile de ordine publica, rutiera și investigatii criminale, care au fost…

- Polițiștii buzoieni sunt angrenați, in perioada 22-28 iulie, intr-o acțiune de prevenire a accidentelor de circulație in care pot fi implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane și marfuri, precum și de verificare a legalitații derularii unor astfel de transporturi. Autobuze,…

- Zece persoane care intentionau sa se sinucida pe calea ferata au fost salvate, in ultima luna, de politistii de la transporturi, in cadrul unor actiuni pentru siguranta transporturilor si prevenirea ilegalitatilor. Totodata, oamenii legii au intocmit 384 de dosare penale si au prins in flagrant 134…

- Activitați pentru prevenirea traficului de persoane In zilele de 10 și 11 iulie a.c., polițiști din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Serviciului de Ordine Publica și al posturilor de poliție Vulturu, Tamboești și Chiojdeni au desfașurat activitați pentru prevenirea…

- Doar in ultima luna pe santierul viitorului mall AFI, din Centrul Civic, au avut loc accidente de munca in care au murit sau au fost raniti muncitori, care au cazut de la inaltimi. Oare cati oameni vor mai muri in zona fara sa se ia masuri concrete? Cu toate acestea, reprezentantii I.T.M. au ales sa…