Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii romani l-au extradat pe unul dintre talhari, dupa ce o instanta din Verbania (Italia) i-a condamnat definitv pe membrii bandei care a jefuit un bar din localitatea Fondotoce la pedepse cu executare si amenzi de mii de euro.

- Politistii l-au prins pe talhar dupa trei zile, reusind sa recupereze doar o parte din banii pe care acesta ii furase. Suspectul de comiterea faptei este un tanar, care a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Un barbat de 28 de ani a intrat cu o maceta intr-un cazinou din Timișoara. L-a amenințat pe un angajat ca il taie și a cerut toți banii din casa de marcat, dar omul a apucat sa apese butonul de panica și hoțul a luat-o la fuga. Scena s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un cazino de pe strada Mareșal…

- Barbatul de 31 de ani, din Pojogeni, acuzat ca și-ar fi amenințat cu moartea, in repetate randuri, fosta iubita și ar fi incercat sa o loveasca in trafic cu mașina, a petrecut o singura noapte in arest. Marți, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Carbunești au decis sa fie pus sub control…

- Pe 29 noiembrie, parca s-a nascut a doua oara, dupa ce a scapat nevatamat dintr-un accident feroviar, insa luni a primit o veste de coșmar. Este cazul unui tanar de 31 de ani, din Pojogeni, acuzat ca și-ar fi amenințat fosta iubita cu moartea și ar fi incercat sa o loveasca in trafic cu mașina.…

- Artistul si iubita lui nu mai sunt impreuna de o luna. Edward Sanda a vorbit pentru prima oara despre motivele care au dus la despartirea de femeia pe care a iubit-o atat de mult. Citeste si Ce trebuie sa faci dupa o despartire, in functie de zodia ta "Nu mai am iubita. Soc si groaza!…

- Chiar in momentul in care l-a atacat pe politist cu cutitul, criminalul a strigat Allah Akbar. Parca ar fi stiut ca va muri. Amenintat, politistul a tras atunci mai multe focuri de arma pentru a se apara. Medicii de la SMURD nu au mai putut sa-l salveze pe irakian. Iubita irakianului…

- Un barbat, in varsta de 43 de ani, a fost retinut 24 de ore de catre politisti dupa ce si-a fi amenintat fosta iubita. De asemenea acesta a incalcat si un ordin de protectie emis de Judecatorie.