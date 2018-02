Stiri pe aceeasi tema

- Randi a ramas fara permisul de conducere dupa ce polițiștii l-au surprins conducand cu viteza mare. Din pacate, atunci cand a semnat procesul verbal, artistul nu a știut ce semneaza exact, crezand ca oamenii legii i-au dat doar puncte de penalizare. Randi a fost amendat si cu suma de 600 de lei si i-a…

- Vica Blochina, fosta iubita a lui Victor Pițurca, s-a urcat la volan dupa ce a consumat alcool. Ea a fost surprinsa de agenții de poliție din București, iar dupa ce organele competente i-au facut testul de alcoolemie, polițiștii au fost surprinși sa afle ca Vica avea o alcoolemie

- Reputatul violinist Remus Azoitei revine la Sibiu joi, 8 februarie 2018, pentru a interpreta Concertul pentru vioara si orchestra in Re major, op.61 de Ludwig van Beethoven. Pe scena salii Thalia, alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii de Stat Sibiu se va afla Jozsef Horvath, dirijorul Operei…

- Un cantaret celebru de la noi, cunoscut si apreciat pentru originalitatea de pe scena s-a confruntat, recent, cu o probleme de sanatate destul de grava. Artistul a ajuns pe mana medicilor din cauza alcoolului.

- Dinamo București – Tricolorul LMV Ploiești 0:3 (18:25, 15:25, 20:25) Petre Apostol Sala: „Dinamo”, București; spectatori: 200. Dinamo: Raul Munoz 4 puncte – 4/14 in atac (29%); 71% recepție pozitiva/53% perfecta (17 recepții), Vuk Milutinovic 2p – 2/6 (33%), Caio Cesar Provenzano de Pra 10p – 8/30 (27%),…

- In 2017 au fost livrati pe piata 75.000 de metri patrati de spatii comerciale moderne, cu doua mall-uri noi in Ramnicu Valcea si Bistrita si doua extensii in Bucuresti si Galati, iar 2018 anul acesta va fi similar din acest punct de vedere, cu doua mall-uri la Satu Mare si Tirgu Mures, o extensie…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Liga Florilor continua in acest weekend cu partidele celei de-a 15-a etape, a doua din retur. CSU Danubius va juca pentru a doua oara consecutiv in deplasare, de data aceasta va intalni pe AHCM Slobozia. „Este un meci cu miza mare pentru ca intalnim o contracandidata la locul 10, ultimul care asigura…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri.

- Din noiembrie 1919, la Constanta ia fiinta Scoala secundara de fete gr. II "Regina Elisabetaldquo;, deoarece parintii care doreau sa si indrume fiicele la studii mai inalte erau nevoiti sa le trimita cu mari cheltuieli la Bucuresti, la Galati sau in alte centre cu scoli secundare de fete. Asa incat…

- Politistii efectueaza 30 de perchezitii in Timis si in alte zece judete, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. Cele 30 de perchezitii au loc in Timis, Bucuresti, Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea,…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a jucat in lungmetraje hollywoodiene precum cele din franciza "Capitanul America/ Captain America", este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care are loc in perioada 27 aprilie - 3 mai, in Bucuresti.

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc la aceasta ora pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare, potrivit News.ro. Liderul de sindicat din cadrul…

- Proprietarul unui automobil inmatriculat in Chisinau a fost filmat cum s-a expus personal, dar si cum a creat pentru alti participanti la trafic o situatie periculoasa. Doar cativa metri l-au despartit de impactul cu alte doua masini.

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- A debutat ca actrita pe scena Teatrului Dramatic de Stat din Galati, in 1964. In perioada 1965-1973, a jucat la Nationalul din Timisoara, in piese precum ''Micul infern'' de M. Stefanescu, ''Regele moare'' de Eugen Ionescu, ''Mincinosul'' de C. Goldoni, ''Acesti ingeri tristi'' de D.R. Popescu. Din…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola a crescut 10.559 de persoane s-au îmbolnavit pâna acum de rujeola în România, peste 10.000 dintre cazuri înregistrându-se la persoane care nu s-au vaccinat deloc - anunta autoritatile. Numai în ultima saptamâna…

- Aparatura noua in trei centre de radioterapie cu bani de la Banca Mondiala Foto: Arhiva. În curând, trei centre de radioterapie din tara vor fi dotate cu aparatura noua, anunta Ministerul Sanatatii. Saptamâna viitoare, ministrul de resort va semna contractele pentru…

- Steaua a invins la Alphen, in Liga Campionilor la polo. Bucureștrenii au surclasat formatia olandeza AZC Waterpraet Alphen aan den Rijn, 15-4 (4-0, 3-0, 5-0, 3-4), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la polo pe apa. Steaua a reusit a doua sa victorie in grupa,…

- Un tanar de 27 de ani, care are membrele inferioare amputate, a fost preluat astazi de un elicopter SMURD Galați pentru a fi transportat la București. Ete vorba de un medic stomatolog care a fost implicat intr-un grav accident rutier.

- Un gigant al transportului din Cluj face recrutari masive in toata țara Cea mai mare companie de transport din Cluj, cu afaceri anuale de 150 de milioane de euro, a lansat o campanie de recrutare de șoferi in patru orașe din Romania. "Oferim plata punctuala a salariului tau și un loc de munca…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- CSM București – Tricolorul LMV Ploiești 3:1 (25:22, 15:25, 25:23, 25:21) Petre Apostol Foto: Razvan Pasarica/Sport Pictures Sala: „Unirea”, Dobroești; spectatori: 50. CSM București: Ioan Aldea 13 puncte (7 puncte de break) – 7/11 in atac (64%), 4 ași, 2 blocaje, Maximilian Thaller, Jhonlenn Barreto…

- Manifestanții au ajuns in Bucuresti din orase precum Cluj-Napoca, Bacau, Pitesti, Deva, Bistrita, Satu Mare, Galati si Timisoara. Celebrul Cristian Mihai Dide, cunoscut ca prostestaratul #rezist, #insist, #CoruptiaUcide ne-a declarat ca nu se aștepta la o prezența atat de mare in Piața.…

- Mii de oameni din toata tara au ajuns la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Acestia s au adunat in Piata Universitatii, apoi au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala…

- Sase persoane au fost spitalizate in urma unor accidente rutiere produse in judet si in municipiul Galati. Soferii circulau cu viteza mare, iar la un moment dat au pierdut controlul autoturismelor pe care le conduceau, lovind alte autovehicule care circulau regulamentar.

- La Școala Gimnaziala nr. 1 Horoatu Crasnei va avea loc, in 18 și 19 ianuarie, a șasea ediție a Concursului interjudețean de recitare și compoziție literara, creație plastica și interpretare vocala pentru elevi “Sub steaua lui Eminescu”. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului…

- La acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, judetene si in localitati, precum…

- Expresia ”de groaza” atunci cand ne referim la spitale pare sa nu mai fie doar o vorba in vant. Un spital din Capitala a devenit decorul unui film de groaza. La propriu. Cateva scene din Ghost Rider 2 s-au filmat in una din sectiile Spitalul CF 2 din Bucuresti, dezvaluie cativa medici sub protectia…

- 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati in ultima saptamana de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane, informeaza IGPR. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 km/h, pe autostrada A2. Astfel, pe autostrada…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in Bucuresti prin deja obisnuitul Revelion la Palatul Parlamentului si prin petrecerile in aer liber Hit Revelion 2018, in Piata George Enescu, unde vor canta artisti si trupe precum Andra, Carla’s Dreams, Delia, Holograf, Loredana, Voltaj, Marcel Pavel si Directia…

- Un bebelus de sase luni din judetul Neamt a murit din cauza rujeolei, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. De la debutul epidemiei, numarul de imbolnaviri a ajuns la 10.279. Potrivit Centrului…

- Și totuși… …Totuși sunt oameni ca toți ceilalți muritori. Cu toții traim intre naștere și moarte! Nu știm cand…venim și cand…plecam! Ion a venit in Oradea, acum vreo 80 de ani, nu știu in ce zi și a plecat (culmea ironiei soartei!) a doua noapte…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- Membrul uneia dintre cele mai populare formații din Coreea de Sud a murit subit. Jonghyun, pe numele sau complet Kim Jong-hyun, era unul dintre cei cinci membri ai trupei Shinee, o trupa celebra in Coreea de Sud. Jonghyun avea 28 de ani și a fost dus la spital, dupa ce a fost gasit prabușit…

- Un tanar din localitatea Rosiori a ajuns la spital in stare grava, dupa ce, din cauza vitezei excesive, a pierdut control volanului intr-o curba deosebit de periculoasa si s-a izbiti cu masina de un copac de pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut duminica, 17 decembrie, pe Drumul National 2,…

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- Chinezii, interesati de proiectul trenului de mare viteza Budapesta - Cluj In cadrul unui discurs sustinut in fata Comisiei pentru Unitate Nationala a Parlamentului de la Budapesta, ministrul de Externe Peter Szijjarto i-a informat pe parlamentarii ungari despre pregatirile constructiei unei cai ferate…

- La data de 07 decembrie polițiști de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…

- Politistii din Prahova efectueaza, la aceasta ora, 52 de perchezitii la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala și spalare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 7 decembrie a.c., polițiști Inspectoratului de Poliție Județean…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, in ultima saptamana, 28 de soferi care circulau cu viteza excesiva. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 kilometri la ora, pe autostrada A3.Citeste si: Victor Ponta, reactie FURIBUNDA: 'Este un CANCER…

- Simona Halep a anunțat prin intermediul contullui de Facebook ca a facut o mutare importanta în echipa sa. Cosmin Hodor va face parte în staff-ul liderului WTA. "Vreau sa va anunț ca din echipa mea va face parte și Cosmin Hodor, în calitate de manager de comunicare și…

- Va propun ca inainte de a citi artcolul sa vizionati o miniserie de 5 episoade, fiecare a 5 minute, de pe YouTube! Miniseria se numeste chiar Mobilitatea urbana si vizeaza aglomeratia auto din Bucuresti. Filmele sunt realizate de grupul civic optar.ro. Ambuteiajul nu e un fenomen ce poate fi descris…

- In ultima saptamana, 29 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 222 km/h, pe autostrada A1. In perioada 21 – 26 noiembrie a.c., polițiștii Brigazii…

- Energia termica livrata de RADET clienților noncasnici din București s-a scumpit, de la 1 octombrie, cu 47,81% pentru cei care se alimenteaza cu caldura din puncte termice urbane și centrale termice și cu 47,53% pentru cei care primesc agent termic prin puncte termice proprii. Astfel, prețul…

- Unsprezece statii de cercetare a cutremurelor amplasate in zona satelor Izvoarele, Schela si Negrea, din judetul Galati, le vor permite specialistilor de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului sa identifice seismele și sa colecteze date importante care vor fi folosite…

- Florin Chirculescu, seful Sectiei de Chirurgie Toracica a Spitalului Universitar de Urgenta din Bucuresti, i-a scris o noua scrisoare premierului Mihai Tudose in care spune ca medicii sunt impinși cu spatele la perete și ii vorbește și despre trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

- Medicii de familie din judetul Galati preiau miercuri, in timp ce colegii lor protesteaza la Bucuresti, doar cazurile urgente. Actiuni similare, afirma presedintele Patronatului Medicilor de Familie din Galati, au loc in toata tara. „Medicii de familie din toata tara au solicitat pentru ca e normal…