- Dupa scandalul cu artista rap Cardi B, care s-a lasat cu violența fizica, Nicki Minaj se afla in centrul altuia acum privind acuzații grave in industria muzicala. Cantareata Tracy Chapman a dat-o in judecata pe artista pentru incalcarea drepturilor de autor.

- Grupul Led Zeppelin va fi din nou judecat pentru plagiere in cazul celebrei piese "Stairway to Heaven", dupa ce un tribunal american a cerut deschiderea unui nou proces, primul, din 2016, fiind caștigat de trupa britanica, potrivit The Guardian, citat de Mediafax.

- Demisia ministrului spaniol al Sanatatii a creat contextul pentru o sesiune parlamentara, joi, care a avut ca subiect principal calificarile academice ale politicienilor de la putere din Spania.

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 26 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea Statutului alesilor locali, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR, miercuri, o sesizare de neconstitutionalitate…

- In lumea romilor, staborul este judecata adevarata și de necontestat. Toți sunt obligați sa se supuna deciziilor, chiar daca nu sunt de accord cu ele. In stabor, cei mai vechi și ințelepți barbați asculta plangerile și problemele neamului și iau hotarari ferme.