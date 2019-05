Stiri pe aceeasi tema

- Actrița și cantareața Doris Day, care a avut o cariera de succes la Hollywood la sfarșitul anilor 50' și 60', a murit la varsta de 87 de ani. "The Doris Day Animal Foundation" a confirmat ca starul s-a stins din viața luni, in casa ei din Carmel Valley, California. Fundația care a fost inființata de…

- Peggy Lipton, actrita si cantareata cunoscuta pentru rolurile din „The Mod Squad“ si „Twin Peaks“, mama Rashidei Jones, a murit de cancer la varsta de 72 de ani, potrivit Variety.Fiicele sale Rashida si Kidada Jones au anuntat moartea in Los Angeles Times.

- Cantareata braziliana Beth Carvalho, supranumita "nasa muzicii samba", a murit, marti, din cauza unei infectii generalizate, la varsta de 72 de ani, a anuntat spitalul din Rio de Janeiro unde a decedat, informeaza AFP.

- DOLIU IN LUMEA MUZICALA. Doi cantareti si impresarul lor au murit pe loc. in urma unui accident auto.foto Doliu in industria muzicala dupa ce doi cantareti si impresarul lor au murit pe loc. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferte de nerefuzat.Profita de ultimele zile de early booking!!!…

- Dupa ce soțul ei a avut probleme cu legea și i s-a și șubrezit sanatatea, Sanda Ladoși a luat asupra ei cam in totalitate sarcina ingrijirii și creșterii copiilor. Ioana și Bogdan sunt acum la o varsta dificila. Iar cantareața se plange ca atmosfera din casa s-a cam stricat. “Fiul meu e in preadolescența…

- O cantareata de muzica populara a fost implicata intr-un accident rutier in Ungaria. Potrivit Romania TV, femeie este in stare grava. Sotul ei a murit, potrivit sursei citate. Liliana Savu Badea si sotul ei se intorceau de la fiica lor care locuieste in Germania. Cantaretul Adrian Stanca, un apropiat…

- Institutului de Sanatate Publica a anuntat, marti, ca femeia in varsta de 74 de ani din judetul Cluj a murit luni din cauza gripei, ea avand conditii medicale preexistente si nefiind vaccinata. De asemenea, femeia in varsta de 39 de ani, din judetul Constanta, a murit vineri, tot din cauza gripei. Si…

- Lee Radziwill, sora mai mica a fostei prime-doamne a Statelor Unite, Jackie Kennedy, a murit la varsta de 85 de ani, la New York, potrivit mass-media americane, citate de AFP preluata de news.ro.Nascuta Caroline Lee Bouvier pe 3 martie 1933, fosta cumnata a presedintelui John Kennedy a fost…