Cântăreața Saveta Bogdan i-a atras atenția Simonei Gherghe. “Femeile însărcinate nu au voie să poarte“ Artista de muzica populara, Saveta Bogdan i-a atras atenția Simonei Gherghe, chiar in cadrul emisiunii de la Antena 1, sa nu mai poarte negru cat timp este insarcinata, iar motivul este unul neașteptat. Prezentatoarea tv s-a amuzat pe seama superstitiei si a tinut sa precizeze ca ea nu este imbracata in totalitate in negru, rochia avand și dungi albe. "Simona, vreau sa-ti transmis un mesaj de la o doamna care te iubeste si sta la Viena. A spus ca femeile insarcinate nu au voie sa poarte negru, ca copilul este suparat. Dar astea sunt superstitii", a spus Saveta Bogdan. "Dar eu nu sunt in negru.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

