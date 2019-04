Stiri pe aceeasi tema

- Franta a obtinut sustinerea Spaniei si Belgiei pentru a forta retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit pe 12 aprilie daca nu vor aparea propuneri semnificative din partea Londrei, afirma surse UE.

- Un virus informatic a afectat rețeaua de intranet a Ministerului Apararii spaniol luna aceasta cu scopul de a sustrage secrete militare privind inalta tehnologie, dezvaluie marti ziarul madrilen El Pais, citand surse din cadrul anchetei, care suspecteaza ca in spatele atacului cibernetic s-ar afla un…

- Tenismanul canadian Milos Raonic, cap de serie 7, a fost eliminat luni din primul tur al turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii de 2.887.895 dolari, dupa ce a fost invins de germanul Jan-Lennard Struff cu 6-4, 5-7, 6-4, relateaza AFP. In turul 2, Struff va juca…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina o va infrunta pe elvetianca Belinda Bencic in semifinalele turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari. Svitolina, care a castigat ultimele doua editii ale turneului din Emirate, a invins-o joi, cu 6-2,…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si croata Darija Jurak s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, dupa 6-4, 7-5 cu americancele Jennifer Brady/Sabrina…

- Nicolae Stanciu, internaționalul roman in varsta de 25 de ani, a parasit in urma cu cateva momente cantonamentul Spartei Praga din Spania. Mijlocașul pleaca in Emiratele Arabe Unite, pentru o suma situata in jurul a 10 milioane de euro, dupa cum anunța in exclusivitate Gazeta Sporturilor. ...

- Selectionata Qatarului s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei Asiei 2019 la fotbal, dupa ce a invins echipa Irakului cu scorul de 1-0, la Abu Dhabi, in ultimul meci din optimile de finala ale competitiei gazduite de Emiratele Arabe Unite. Unicul gol al partidei a fost marcat din lovitura…

- Reprezentantii Departamentului de Pompieri din Melbourne au transmis ca au fost chemati „pentru mai multe incidente” pe teritoriul orasului. „Pachetele sunt examinate de serviciile de urgenta. Investigam circumstantele evenimentelor”, a transmis Politia Federala Australiana. Ambasadele…