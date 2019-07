Cântăreața Natalie Imbruglia este însărcinată cu primul ei copil. Artista a recurs la fertilizarea in vitro Actrita, cantareata si compozitoarea australiana Natalie Imbruglia, in varsta de 44 de ani, este insarcinata cu primul sau copil. Artista a urmat un tratament de fertilizare in vitro si a apelat la o banca de sperma, informeaza Agerpres. Natalie Imbruglia a precizat ca isi doreste "de foarte mult timp" sa devina mama intr-un mesaj ce insoteste o poza a sa, cu burtica proeminenta vizibila, pe care a postat-o pe Facebook. In afara vestii despre sarcina, Natalie a mai avut o veste buna pentru fani. De pe Instagram acestia au aflat ca vedeta a semnat un nou contract cu casa de discuri BMG. "In ultimele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

