Cântăreața Liliana Savu, grav rănită într-un accident rutier. Soțul ei a murit Cantareața de muzica populara Liliana Savu a fost implicata intr-un grav accident de circulație, in Ungaria. Vedeta a fost grav ranita, iar soțul ei a decedat. Cei doi se indreptau catre Germania, unde locuiește fiica lor. Insa pe o autostrada din Ungaria, a avut loc accidentul deosebit de grav. Soțul Lilianei Savu a murit pe loc. Familia a plecat deja catre Ungaria pentru a prelua trupul lui, dar și pentru a afla in ce stare este artista. Nu se cunosc deocamdata imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liliana Savu Badea, o cunoscuta cantareața de muzica populara din Banat, a fost grav ranita, iar soțul sau a decedat, intr-un accident rutier produs pe o autostrada din Ungaria. Cantareața și soțul ei mergeau in Germania cand mașina in care se aflau a fost implicata intr-un accident deosebit de grav.…

- O femeie și-a gasit sfarșitul in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de Timișoara, in localitatea Sacalaz. In varsta de 65 de ani, persoana decedata se afla in autoturismul care circula regulamentar, atunci cand, din pricina unui barbat care nu a acordat prioritate,…

- Un microbuz in care se aflau opt persoane a plecat vineri dimineata, 8 februarie, din Pascani cu destinatia Italia. Cei sapte pasageri voiau sa ajunga la munca in strainatate. Masina mai transporta si pachete cu alimente si articole vestimentare pentru romanii din Verona. Accidentul s-a produs dupa…

- Guvernul va acoperi integral cheltuielile pentru repatrierea cetatenilor Republicii Moldova decedati in accidentul rutier produs in aceasta noapte, in apropiere de regiunea Vinita, Ucraina. In urma impactului, trei cetateni moldoveni au murit, iar patru persoane au suferit diverse traumatisme.

- Georgeta Grațiela Condea, mama tinerei din Prahova care a murit in Germania dupa ce a fost batuta in 2014 de un proxenet și a stat patru ani in coma, a declarat pentru Libertatea ca nu a fost anunțata de nicio autoritate a statului roman despre moartea fiicei sale, ci a primit vestea de la Larisa Ștefan,…

- Este alerta in Dambovița. Un australian a decedat in timp ce lua parte la o partida de vanatoare pe un fond privat din Ludești, comuna Dambovița.Barbatul in varsta de 66 de ani era invitat la vanatoare și i s-a rau dupa masa. A acuzat dureri in piept, dupa care a murit, in ciuda faptului…

- Sambata dimineața a avut loc un accident rutier la intersecția dintre Curtici și Santana. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și sunt cinci victime, dintre care una este incarcerata. „Accidentul rutier cu victime este in sensul giratoriu de la Santana spre Curtici. Intervine echipajul…

- Accident tragic si inexplicabil. Doua persoane au murit si o a treia a fost ranita dupa ce un autoturism a derapat intr-o curba. VIDEO Doua persoane si-au pierdut viata si o a treia a fost ranita, dupa ce masina cu volan pe partea dreapta in care se aflau a derapat intr-o curba. Vezi:Profita ACUM de…